Trafikkulykken i Ål: Jente (9) døde på sykehus

Ei 9 år gammel thailandsk jente, som var passasjer i bilen som kolliderte front mot front med en lastebil på riksvei 7 i Ål i Hallingdal, er bekreftet død.

Ulykken skjedde 11. oktober.

En kvinne på 38 år og en mann på 49 år omkom også i ulykken. De omkomne var thailandske statsborgere bosatt i Bangkok.

Mange dødsulykker

Veistrekningen hvor ulykken skjedde er ganske oversiktlig, og svingene er slake. Selv om det var kaldt i fjelltraktene var det varmegrader i Ål-området da bilene kolliderte.

Ifølge Statens vegvesen har 47 personer mistet livet i trafikkulykker på riksvei 7 gjennom Hallingdal i løpet av de siste 20 årene.

I mai omkom en mann i 60-åra i en ulykke på riksveien i Nesbyen.

Også i 2021 mistet tre personer livet i en ulykke.

Rystet ordfører

Ordfører i Ål kommune, Solveig Vestenfor (Ap), håper på forbedringer langs veistrekningen.

– Man blir rystet når noe slikt skjer. Dessverre er dette er utsatt område. Det vet vi fra før. Jeg blir opprørt når man ikke velger å satse på en vei som har så dårlig statistikk på trafikksikkerhet som riksvei 7. Standarden på veien er ikke god nok, så enkelt er det, sier hun.

Hun håper den ferske ulykken i Ål er det som gjør at politikerne på Stortinget for øynene opp for den problematiske veistrekningen.

– Det er forferdelig at slike ulykker får oppmerksomhet, men noen ganger er det nødvendig, mener Vestenfor.