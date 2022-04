Trafikkulykke mellom vogntog og flere personbiler

Nødetatene rykker ut på en trafikkulykke på RV7 sør for Gulsvik. Ifølge politiet er det en trafikkulykke mellom et vogntog og flere personbiler. Trafikale utfordringer på stedet. Ulykken har skjedd ca. 3,5 km sør for Gulsvik. Per nå fremstår det som en alvorlig trafikkulykke, opplyser politiet. Luftambulanse er på vei.