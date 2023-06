Én person omkom i frontkollisjon i Bragernestunnelen

Politiet meldte om ulykken like før klokka 9 onsdag.

– Politiet fikk 08.55 melding om en alvorlig trafikkulykke i Bragernestunnelen. To biler involvert i frontkollisjon, sier politiets innsatsleder, Svenn Arne Heian.

– Én person er dessverre omkommet. Pårørende er ikke varslet, legger han til.

Det var én person i hver bil. Den andre personen som er involvert i ulykken fremstår som lettere skadet og er fraktet til legevakt.

– Det er en front mot front, og det er trafikk i begge retninger her. Så et kjøretøy har, så langt vi kan se nå, kommet over i motgående kjøreretning. Det er det vi foreløpig kan si, forklarer Heian.

Han sier at de ikke kan si noe om hastigheten til bilene, men at politiet ønsker å komme i kontakt med vitner som har vært tett på ulykken og som kan belyse dette.

Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

Tunnelen blir stengt i lang tid

Nødetatene er på stedet med mange ressurser.

– Vi er nå på stedet og har sperret av tunnelen, og kommer til å jobbe der i litt lengre tid med sporsikring. Og sikre åstedet for kriminalteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe for videre etterforskning, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Øystein Eikedalen.

Ulykken skal ha skjedd midt inne i den over 3 kilometer lange tunnelen.

– Bragernestunnelen blir stengt lenge. Siden dette er en alvorlig ulykke er ulykkesgruppa på vei, og kriminalteknikere fra politiet, sier Heian.

– Hva gjør dere videre gjennom dagen?

– Åstedsundersøkelse på en sånn ulykke er ganske omfattende og tar ganske lang tid. Så den må først avsluttes. Så er det berging av de to kjøretøyene og så blir tunnelen åpnet. Men jeg tør ikke anslå noe tidspunkt for det nå, sier Heian.