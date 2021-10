Trafikkulykke i Bærum

Tre biler har vært involvert i en trafikkulykke på E18 inngående ved Høvik. Politiet opplyser at to gravide kvinner blir med ambulansen for en sjekk. To kjørefelt var en stund stengt, men klokken 14.20 tvitrer politiet at veien er ryddet og alle felt er åpne igjen.