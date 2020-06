Toppe om sykehusrapport: – Man klarer ikke det enkleste, som er å lage det stort nok

– Det er en skandale når man bruker så mange milliarder på sykehusbygg uten å klare det enkleste, som er å lage det stort nok. Her trengs en oppvask, sier stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp).

Tirsdag skrev NRK om evalueringsrapporten som viser at sykehuset Østfold ble bygget så lite at det blant annet er 60 sengeplasser for lite.

Kjersti Toppe (Sp) mener det må drastiske endringer til for at kommende sykehusprosjekter ikke skal gå i den samme fella som hun mener Østfold har gått i. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Dermed går det mot den tredje utvidelsen siden åpningen for under fem år siden. Fra før er det satt i gang bygging av et administrasjonsbygg, og det er vedtatt å utvide akuttmottaket.

Toppe mener det tvinger seg frem en ny modell for sykehusplanlegging.

Nettbrett-løsning fungerer ikke

I et forslaget sendt til Stortinget, foreslår partiet hennes blant annet at man i fremtiden ikke planlegger med 90 prosents belegg slik som i Østfold, men endrer til 85 prosent.

Partiet mener dessuten at det var en overdreven tro på at man kunne spare plass ved å effektivisere driften.

Et eksempel er ulike teknologiske nyvinninger. Da Kalnes-sykehuset ble bygget, fikk legene begrenset kontorplass fordi de i stedet skulle løse de fleste oppgaver på et nettbrett de kunne bære med seg.

Den tekniske løsningen er fortsatt ikke oppe og går.

– Forventningene til effektivisering er altfor store. Man legger for stor vekt på at enda flere pasienter skal behandles poliklinisk uten å legges inn, og man legger opp til at mange pasienter skal behandles i kommunen uten at kommunene får penger til det. Det er en negativ sirkel, og det er uforsvarlig, sier Toppe.

Ber rikspolitikerne betale

Elise Bjørnebekk Waagen (Ap). Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK / Christian Nicolai Bjørke/NRK

Også Arbeiderpartiet mener noe må gjøres. Derfor har stortingspolitiker Elise Bjørnebekk Waagen sendt spørsmål til helseministeren.

– Jeg spør hvordan han har tenkt til å bruke rapporten, både ved å planlegge nye sykehus, men også med hva man skal gjøre med situasjonen på Kalnes nå, sier hun.

Waagen frykter svaret fra regjeringen vil være at helseforetaket som drifter sykehuset må stå for utbyggingen uten å få mer penger fra Stortinget.

– Det må ikke bli en situasjon der sykehuset må spinke og spare på driften for å investere selv. Vi må rette opp de feilene som ble gjort i første omgang, sier hun.

Lover å bruke evaluering

Helseminister Bent Høie har lenge ønsket en evaluering av sykehusprosjektet i Østfold. Departementet har ikke kunnet stille til intervju i dag, men statssekretær Inger Kleppen lover i en e-post å bruke rapporten aktivt.

– Vi bruker store ressurser på bygging og utvikling av sykehus, og erfaringer fra tidligere sykehusprosjekter er viktige. Evalueringsresultatene skal benyttes både i planlegging av nye prosjekter og kan være grunnlag for endring i pågående prosjekter, skriver hun.