Tolv døde på sykehjem: – Sykepleierne føler at de ikke har blitt hørt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vallerhjemmet er det nest hardest rammede sykehjemmet i Norge under koronakrisen.

Til sammen tolv beboere har dødd av smitten under eller etter opphold ved sykehjemmet i Bærum kommune i Viken.

Derfor satte kommunen i gang en intern gjennomgang. De foreløpige funnene ble presentert i dag.

– Sykepleierne har ropt etter opplæring

Til tross for de tolv dødsfallene, 34 smittede ansatte og hyppige lederskifter er konklusjonen at det har blitt gitt opplæring og vært smittevernplaner på plass.

– Dette samsvarer ikke med den beskrivelsen jeg har fått av sykepleierne, sier Roman Aginian.

Han er tillitsvalgt for sykepleiere på Vallerhjemmet.

– Sykepleierne føler at de ikke har blitt hørt av ledelsen. De har ropt etter opplæring i smitteverntiltak. De har bare fått et nettkurs i smittevern, men ingen praktisk opplæring, sier Aginian.

Roman Aginian er tillitsvalgt for sykepleierne på Vallerhjemmet. Foto: Bård Nafstad / NRK

34 ansatte ved Vallerhjemmet har vært eller er smittet av korona og dermed satt i karantene. Dette gjorde at sykehjemmet måtte ansette flere nye sykepleiere.

– Å sikre god opplæring med så mange nye, er utfordrende. Det er åpenbart mye usikkerhet og et stort opplæringsbehov blant de ansatte, sier leder for granskningen, Helen von Quillfeldt.

En annen utfordring har vært de mange lederskiftene. Fra begynnelsen av mars til slutten av april var det fire forskjellige ledere ved Vallerhjemmet.

– Det er klart at disse hyppige lederskiftene er en utfordring i seg selv, sier Quillfeldt.

Aginian sier at det har vært en krevende situasjon for de ansatte.

– Mange har vært redde for sin egen og pasientenes helse, sier han.

Samme sykepleier på separate avdelinger

På sykehjemmet var det to separate avdelinger, hvor den ene var for smittede pasienter.

På disse avdelingene skulle det ha vært separat personale, men ifølge Quillfeldt har Vallerhjemmet bare hatt en sykepleier på natt som har måttet betjene begge steder.

Helen von Quillfeldt er leder for gruppen som står bak gjennomgangen. Foto: Christophe Pouchoulin / NRK

Hun legger også til at det er lett å være etterpåklok i dag, i tillegg til at det kommer stadig ny informasjon fra myndighetene. Et eksempel er at Folkehelseinstituttets dokument om testkriterier har 35 oppdateringer frem til 1. mai.

– Nå vet vi mer om symptomer som vi ikke visste den gangen. Det blir lett å dømme ledere og medarbeidere utfra det vi vet i dag, sier hun.

Fullstendig rapport om halvannen uke

Granskerne har hittil snakket med blant andre sykehjemslegene, kommuneoverlegene og smittesporerne. De har ennå ikke snakket med sykepleierne.

– I neste faste skal vi snakke med pårørende, pasienter og ansatte, sier Quillfeldt.

Hovedrapporten skal komme mandag 25. mai.

Aginian sier at det da er viktig at sykepleiernes stemme kommer fram.

– Det tror jeg vil gi et annet bilde av situasjonen, sier han og fortsetter:

– Så mange som 34 ansatte er smittet og satt i karantene. Det tyder på at noe har gått galt.

Fylkesmannen vurderer

Innen 25. mai skal granskerne vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes på Vallerhjemmet og hva kommunen kan lære av hendelsene.

Bærum kommune skal også vurdere om det er behov for eksterne vurderinger.

Kommunen har bedt Fylkesmannen i Oslo og Viken foreta et tilsyn på Vallerhjemmet. Anmodningen er til vurdering hos Fylkesmannen.

Første rapport kan du lese her, og formannskapets møte kan du se på Bærum kommunes nett-tv her.