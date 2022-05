– Vi mistenker at man vil tappe dette over på flasker, med emballasje fra verdenskjente produsenter, og selge noe som utgir seg for å være lovlig vare, sier seksjonssjef Magnus Ånsløkken i Tolletaten.

Han er en av flere som nå advarer mot å kjøpe alkohol du ikke vet hvor kommer fra.

Det siste året har tollerne sett flere forsøk på smugling av falsk emballasje og mistenkelig import av isopropanol, en giftig alkohol som brukes i desinfeksjonsmidler og vindusspylervæske.

Tatt med produksjonsutstyr

Senest forrige uke ble to menn fra Litauen stanset med 575 liter væske på en liten stikkvei ved Kongsvinger.

Væsken var fordelt i flere dunker av plast og merket som desinfeksjonsmiddel. De to forklarte at varene skulle brukes i til foliering av biler.

Men i bilen ble det funnet utstyr som er typisk for spritproduksjon.

Seksjonssjef Morten Nystuen i Tolletaten i Kongsvinger advarer mot å kjøpe smuglersprit. Foto: Ann Kristin Mo / NRK

– Det var plastkorker, doseringspumper, trykkpumper og en kompressor. Utstyr man bruker for å lage alkohol, sier seksjonssjef Morten Nystuen ved Tolletaten i Kongsvinger til NRK.

De er nå siktet for grovt brudd på tolloven og varetektsfengslet i to uker.

Anmelder mann fra Østfold

Få uker tidligere gjorde tollere på Ørje i Østfold beslag av tusen liter sprit. Spriten var deklarert som desinfeksjonsvæske.

Men tollerne mistenkte at det hele var et forsøk på å skjule falsk brennevin ment for salg i Norge. Prøver tatt på tollernes laboratorium viste at innholdet var isopropanol.

– Andelen var så lav at man ikke kan kalle det desinfeksjonsvæske. Men det kan likevel utgjøre en betydelig helserisiko å drikke det, sier Magnus Ånsløkken.

Tolletaten vil nå anmelde mannen til politiet.

En mann fra Indre Østfold blir politianmeldt etter at han importerte tusen liter sprit som var deklarert som desinfeksjonsvæske. Foto: Tolletaten

18 personer døde

I fjor høst ble det gjort beslag av flere tomme flasker, kartonger, etikker og korker på Svinesund.

NRK er kjent med at det er gjort beslag også i svenske Töcksfors. Den svenske tolletaten vil ikke gi en kommentar til saken fordi den er under etterforskning.

Tollerne på Svinesund har beslaglagt et stort antall tomme brennevinsflasker det siste året. Foto: Tolletaten

Tolletaten i Norge mistenker at flaskene blir fylt med sprit som blir fortollet inn i Norge og feildeklarert som lovlige varer.

– Det er ingen aldersgrense ved kjøp av smuglersprit. Det kan selges til 12-åringer, og det gjør at dette er veldig farlig. Folk må være forsiktige med hva de dytter i seg, sier Nystuen.

Han minner om den såkalte metanolsaken som rystet Norge på starten av 2000-tallet.

18 personer døde og minst 46 fikk alvorlige forgiftninger etter å ha drukket metanolholding smuglersprit.

– Jeg glemmer aldri den saken. Det var 18 som døde, sier han og tar en pause.

– Den gangen beslagla vi både bensin og vindusspylervæske som skulle destilleres og selges som sprit. Det er utrolig hva nordmenn drikker.