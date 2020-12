Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er personer som har en varebil og som tar med seg alle slags varer til folk som bor i Norge, sier seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til NRK.

Vanligvis er det personer fra øst-europeiske land som sitter bak rattet i de såkalte «varetaxiene», en betegnelse som brukes på ulovlig, privat frakt av varer over grensa.

Disse transportene er ikke noe nytt fenomen for tollerne som passer på den største grenseovergangen mellom Norge og Sverige.

Men gjennom 2020 har de dukket opp stadig oftere. I ukene før jul har det eksplodert, ifølge Grandahl.

– Det er mange som ikke kan reise til Sverige selv og da er dette kanskje naturlig. Men den siste tiden har det vært voldsomt, det har vært en stor, stor økning. Den siste uka har det vært grådig mange, sier han.

Varetaxiene er ofte fylt opp med mange forskjellige varer som skal til ulike personer i Norge. Foto: Tolletaten

Mange er anmeldt

Det var Dagsavisen Demokraten som først skrev om varetaxiene. Ifølge avisen har tollerne på Svinesund anmeldt 12-13 personer bare den siste uka.

I tillegg har det blitt skrevet ut forenklede forelegg til nordmenn som har reist over grensa for å handle, men tatt med seg litt for mye tilbake til Norge.

Seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted sier at det har eksplodert med såkalte «varetaxier» i ukene før jul. Foto: Stian Pedersen/NRK

– Når det gjelder varetaxiene, så kommer de med alt mulig rart. Det er bildeler, interiør, kjøtt, alkohol og sigaretter. De kommer også ofte med personlige eiendeler. Men skal du ha personlige eiendeler tollfritt inn i landet, så er hovedregelen at du må frakte det selv, sier Grandahl.

Tollerne på Svinesund har også fått tilbakemelding om at de har sett samme tendens ved grenseovergangene på Ørje og Kongsvinger.

Les også: Vaktholdet på grensa skjerpes

Tidkrevende jobb

De siste ukene har det blitt stanset biler fylt med malerier, falske klokker og fliser.

En bil var lastet med opp mot et halvt tonn svinekjøtt, og en annen fraktet fem store beholdere med gass som er ulovlig å frakte både inn og ut av Norge.

Den siste uka har det blant annet blitt beslaglagt 15 malerier på Svinesund. Foto: Tolletaten

Personene som blir stanset får varene beslaglagt i tillegg til å bli anmeldt. Selv om det er mange som blir oppdaget på grensa, er det trolig flere som slipper gjennom.

– Det er sikkert noen som klarer å snike seg forbi. Vi får tatt en god del, men det er en stor og veldig tidkrevende jobb å gå gjennom disse transportene. Det er biler som er lastet med masse forskjellige varer, sier Grandahl.