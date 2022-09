Tok byen tilbake under Oslo maraton

– Det føles helt fantastisk!

Audun Mo (38) har nettopp løpt over målstreken på Oslo maraton.

For mange er de 42 kilometerne en spesiell begivenhet. For Audun betyr de ekstra mye.

Mistet livsgleden

Da Audun Mo skulle løpe Oslo maraton for fire år siden mistet han samboeren sin Karine i en sykkelulykke.

Hun hadde hentet startnummeret hans i Oslo sentrum. Da Karine skulle sykle hjem ble hun påkjørt av en lastebil og drept ved Bjørvika.

– Det var på mange måter som at et lys ble blåst ut. Det oppsto en storm like etterpå, et fullstendig kaos med smerte, sjokk og et enormt spenn av følelser.

Audun og Karines datter Sara var bare 14 måneder gammel da det skjedde. Ulykken snudde livene deres på hodet.

– Det var ikke bare løpegleden som forsvant. Det var livsgleden som ble borte.

En hvit sykkel ble satt opp etter samboeren Karine ble påkjørt og drept i 2018. Foto: Kari Lie / NRK

Det var Avisa Oslo som omtalte saken først.

Klarte ikke løpe

– Hun var lyset i mitt i liv. Og uten det lyset ble det mørkt, stille og tomt, sier Mo.

Lenge klarte ikke Audun løpe lenger enn 30 meter. Sorgen var for stor.

– De første løpeturene sent på høsten der, kan man nesten kalle det spaserturer.

Så bestemte han seg for å ta et valg. Han ville prøve å komme seg fremover.

Litt etter litt klarte Audun å løpe lenger, men Oslo maraton var fortsatt utenfor rekkevidde.

– Det var rett og slett for mye følelser og vonde opplevelser knyttet til Oslo sentrum og gatene i Oslo etter ulykken.

Vil ta Oslo tilbake

Lørdag 17. september sto familie ved sidelinjen på Oslo maraton og heiet.

Etter fire år har Audun fått nytt håp.

– Jeg ser fremover nå, på en helt annen måte enn jeg gjorde før. Nå er jeg klar for å ta tilbake Oslo.

Audun Moe løp Oslo maraton lørdag 17. september. Foto: Privat

38-åringen håper at han også kan motivere andre til å få til det samme som han.

– Jeg ønsker å vise at til tross for det jeg har vært gjennom, kan jeg stille til start på et sånn løp.

Tok NM-Gull

Annie Bersagel og Ebrahim Abdulaziz var raskest under årets maraton.

Med tidene 2.43.26 og 2.20.47 vant de NM-gull for kvinner og menn.

– Det ble litt tungt på den andre runden. Litt vind gjorde det også vanskeligere, sa Abdulaziz.