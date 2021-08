Leter etter våpen som kan være skarpladd

Politiadvokat Henrik Rådal bekrefter til NRK at mannen bak skytingen på Skøyenåsen skal ha hatt to våpen, ifølge vitner.

– Politiet tok raskt kontroll på det ene våpenet. Politiet har lett siden søndag etter et våpen som fremdeles ikke er identifisert. Det er snakk om et sort håndvåpen, mulig en pistol.

Politiet er svært interessert i å finne dette, og søk pågår fortsatt.

– Politiet har undersøkt området i tre dager nå, inkludert T-banen. Politiet vet ikke hvor det er nå. Våpenet kan også være skarpladd, slik at det kan være farlig, sier Rådal.

Politiet ønsker at dersom noen skulle finne det manglende våpenet så bør de kontakte dem umiddelbart.

Våpenet som er i beslag og våpenet de leter etter knyttes til den trolige gjerningspersonen, basert på opplysninger fra vitner, informerer politiet til NRK.

Politiet leter med politihund i området etter skytingen på T-banen ved Skøyenåsen

Hørte to smell

Said Aami var en av dem som satt på T-banen søndag kveld da han hørte skudd.

– Jeg tok T-banen i rundt 20.00-tiden. Alt virket normalt helt til vi kom til Godlia stasjon, sier han.

– Det smeller to ganger og jeg hører skrik. Da løp vi alle mot den andre siden av vognen, sier Aami.

I kaoset ser han at en at en person faller mot setene. Dette er trolig en av personene som ble skutt i hendelsen.

– Så hører jeg plutselig en som sier «hjelp meg, hjelp meg» og jeg snur meg og to andre stopper også opp og snur, sier Aami.

Full panikk

PREGET: Said Aami er sterkt preget av hvor nærme de var døden under skyteepisoden som skjedde på Skøyenåsen søndag kveld. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / Rolf Petter Olaisen Foto: Christopher Isachsen Sandøy / Rolf Petter Olaisen

Han ser at han som ber om hjelp blør fra en hånd.

– Da løp vi tilbake til han. Han greide ikke å løpe og jeg tror han hadde panikk fordi han hadde blitt skudd, sier han.

De tar den unge gutten med seg, men formen er dårlig og han faller, ifølge Aami.

– Han sier at han ikke klarer å gå og at han er sliten, «legg meg ned» sier han. Vi prøver å overtale han om å bli med, forteller vitne.

Redd for å bli skutt

De løper mot en blokk for å gjemme seg.

Inne i gangen får han beskjed av helsepersonellet på telefonen om å prøve å stanse blødningen.

– Jeg måtte presse, jeg brukte munnbindet mitt og presset, sier han.

Etter en liten stund kom ambulansepersonell og tok over jobben. Begge ofrene er utenfor livsfare. Men tankene til Aami er preget over hvor nærme de var døden.

– Tenk om den hadde truffet venstre arm, i hjertet, sier han.

SE: Video av politiaksjon og ambulansepersonell i aksjon etter skyteepisode på Skøyenåsen i Oslo

To personer ble skutt under skytingen og en av de ble avhørt tirsdag.

Politiet rykket ikke ut til trusselsituasjon

Før skytingen på T-banen fikk politiet melding om en trusselsituasjon på Tveita, men rykket ikke ut. Den siktede skal ha truet flere på en restaurant ved T-banestoppet før skytingen.

Nå forklarer politiet at årsaken var andre oppdrag som krevde «umiddelbar respons»

–Det ene var melding om brann, og det andre var nye opplysninger i en alvorlig hendelse vi hadde jobbet med gjennom helgen, sier seksjonsleder Runar Skarsnes i Oslo politidistrikt.

Han forklarer at politiet hadde den søndagen 20–25 oppdrag som alle krevde patruljer.

Voldsdømt i år – innkalt til soning

Siktede er i ettermiddag fremstilt til varetektsfengsling og har godtatt dette. Dette er fordi politiet mistenker at den siktede kan gjenta lignende handlinger.

I tillegg undergis han brev- og besøksforbud i fengslingsperioden, og undergis fullstendig isolasjon i to uker.

Mannen ble også i januar i år dømt til 1 års fengsling for flere tilfeller av vold. I dommen fra Oslo tingrett kommer det frem at han kom med trusler og utøvde vold mot blant annet forbipasserende som prøvde å gripe inn da han tok kvelertak på en mann i Birkelunden.

Selv om mannen skulle sone så var han fortsatt ikke fengslet.

Anne Alræk Solem, leder for etterforskningsseksjon av drap i Oslo politidistrikt. Foto: Nadir Alam / NRK Foto: Nadir Alam / NRK

– Hvorfor hadde ikke den siktede startet soning etter voldsdommen?

– Jeg er kjent med at gjerningspersonen er kalt inn til soning og at han skal inn til soning senere i høst, sier Anne Alræk Solem, leder for etterforskningsseksjon drap i Oslo politidistrikt.

Nekter straffskyld

Den siktede mannen i 30-årene nekter straffskyld, men innrømmer at det var han som skjøt.

– Han har aldri ment å drepe noen, sier forsvarer Daniel Storrvik i Advokatfirmaet Storrvik.

Ifølge mannens forsvarer var det en konflikt før hendelsen på T-banen.

– Det var et basketak som er beskrevet tidligere av vitner. Det er ikke en tilfeldig desperado som skjøt tilfeldige folk, sier Storrvik.

Det var heller ikke en rasistisk motivert handling, ifølge forsvareren.

Siktede er ikke avhørt av politiet.

Dette vil skje så fort det lar seg gjøre.