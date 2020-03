To unge kvinner tiltalt for voldtekt av 12-åring

Ifølge tiltalen skjedde hendelsen i en bolig utenfor Sarpsborg sentrum i mai i fjor.

– Dette er en alvorlig sak, som involverer unge mennesker. Det er tatt ut tiltale for grov voldtekt av barn under 14 år, sier konstituert statsadvokat Jeanette Westlund Hegna.

Gutten skal ikke ha blitt utsatt for vold eller trusler, men det er likevel tatt ut tiltale for grov voldtekt på grunn av guttens lave alder og fordi den er begått av flere i fellesskap.

De to tiltalte kvinnene, som nå er 20 og 18 år gamle, skal begge ha begått overgrep mot den da 12 år gamle gutten. Ifølge tiltalen visste minst én av kvinnene hvor gammel gutten var på tidspunktet.

Samme kvinne er i tillegg tiltalt for å ha filmet hendelsen og delt videoen videre.

– Dette er en alvorlig forbrytelse, sier Hegna.

Bistandsadvokat: – Stor påkjenning for gutten

Den fornærmede guttens bistandsadvokat, Eline Toverud Antonsen, sier til NRK at saken har vært en stor påkjenning for den fornærmede.

– Han har hatt det tungt. Han har sett frem til at rettssaken skal bli ferdig.

Gutten har ikke vært til stede under rettsforhandlingene, men hans forklaring har blitt avspilt i tingretten.

Bistandsadvokaten har lagt ned påstand om at de to tiltalte dømmes til å betale oppreisningserstatning til fornærmede med et beløp fastsatt etter rettens skjønn.

La ned påstand under minstestraff

Strafferammen for grov voldtekt av barn under 14 år er 21 års fengsel, med en minstestraff på tre år.

For den eldste kvinnen la statsadvokat Jeanette Westlund Hegna ned påstand om tre års fengsel, men med to år og åtte måneder gjort betinget med en prøvetid på tre år.

– Begrunnelsen for å gå under minstestraffen, er at påtalemyndigheten i denne saken mener det er forhold ved en av de tiltalte som tilsier at deler av straffen gjøres betinget, sier Hegna.

For den andre tiltalte ble det lagt ned påstand om ungdomsstraff fordi hun var under 18 år da hendelsen skjedde.

Ungdomsstraff er et alternativ til fengselsstraff for de under 18 år. Gjennomføres ikke ungdomsstraffen i løpet av to år, må deler av straffen sones.

Koronatiltak i retten

Publikum og presse fikk ikke slippe inn i Sarpsborg tinghus på grunn av koronasituasjonen. Foto: Rainer Prang / NRK

Saken har gått over tre dager i Sarpsborg tingrett.

På grunn av koronasituasjonen var det kun aktørene i saken som fikk være til stede i rettssalen. Vitner og sakkyndige har derfor vært nødt til å forklare seg via videolink og telefon.

Statsadvokat Hegna forteller at hovedforhandlingen likevel har gått uten problemer.

Verken Kristin Morch eller Anne Grete Bjerketvedt Ludvigsen, som forsvarer de to tiltalte kvinnene, ønsker å kommentere saken.