To thailandske statsborgere døde etter bilulykke

I tillegg er de øvrige fem personene som satt i ulykkesbilen også thailandske statsborgere. Flere av dem kritisk skadet.

De skadde er to kvinner og en mann, samt to mindreårige barn. Føreren av lastebilen ble lettere skadet.

– Foreløpige undersøkelser tyder på at den danskregistrerte personbilen kom over i motsatt kjørebane og kolliderte med en lastebil, skriver politiet i en pressemelding.

De omkomne og skadde satt i en bil av et følge på to biler.

– Politiet har gode kilder som gir et godt bilde av selve hendelsesforløpet, sier politifullmektig Sandra Korgerud Frogh i Sør-Øst politidistrikt.

Norske myndigheter er i kontakt med ambassaden og thailandske myndigheter med tanke på ytterligere varsling.

Fem personer er kritisk skadet etter ulykken. Foto: Tor Folgerø / Hallingdølen / NTB

Lastebilsjåfør ikke mistenkt

Politiet bekrefter til NRK at lastebilsjåføren ikke er mistenkt etter ulykken.

– Vi har gode kilder og vitner som har gitt oss et tydelig bilde av hendelsesforløpet. Det er grunnen til at vi så tidlig kan si at vi ikke har noe mistanke mot føreren av lastebilen, sier Korgerud Frogh.

Flere krever at riksvei 7 gjennom Hallingdal utbedres. 47 personer har mistet livet på strekningen i løpet av de siste 20 årene.

Både ulykkesgruppa til Statens vegvesens, havarikommisjonen for transport, samt kriminalteknikere har vært på stedet i hele natt. De har undersøkt hvordan ulykken skjedde.