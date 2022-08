To skadet etter mulig knivstikking på Stovner

Store styrker fra Oslo-politiet er tirsdag formiddag på Stovner etter melding om mulig knivstikking.



Ifølge politiet er det én person med svært alvorlige skader i overkroppen, og én med lettere skader i hånden.



– Én person som mistenkes for å være involvert, er pågrepet i nærheten. Vi jobber med en hypotese om at eksisterende konflikter ligger bak hendelsen, tvitrer politiet klokken 12.47.



Operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter sier til NTB at politiet først fikk melding om et slagsmål på stedet.



Like etter halv ett tvitret politiet at én person var kjørt til sykehus med skader i brystet.