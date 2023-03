To siktet for drapsforsøk etter voldshendelse i Oslo

En mann i 50-årene skal ha blitt stukket med en skarp gjenstand på Torshov i Oslo natt til torsdag.

– Vedkommende er beskrevet som kritisk men ikke livstruende skadd og er kjørt til sykehus, forteller operasjonsleder Eirik Sannes ved Oslo politidistrikt til NRK.

Politiet har pågrepet to personer som er kjørt til arresten. Den ene er i 40-årene og den andre i 50-årene, legger Sannes til. De to er nå siktet for drapsforsøk.

Hendelsen fant sted i fornærmedes leilighet. Politiet har fått opplysninger om at de siktede og den fornærmede har en relasjon, men ønsker ikke å spesifisere hva slags relasjon overfor NRK.

Skadde meldte selv fra til politiet

Politiet er på stedet og jobber med tekniske og taktiske undersøkelser. De har blant annet gjennomført en rundspørring på stedet. De ønsker foreløpig ikke å si noe om hendelsesforløpet.

– Vi fikk melding om hendelsen kvart på to natt til torsdag, og vi er på stedet med et betydelig antall ressurser, sier operasjonsleder Sannes.

Det var den skadde som selv meldte fra til politiet.

– Personen var påført alvorlige skader og ble tatt hånd om av helse umiddelbart, sier innsatsleder Tore Barstad ved Oslo politidistrikt til NTB.

Til NRK sier Sannes at fornærmede har den typen skader som man får etter bruk av en skarp gjenstand, altså stikk- eller kuttskader.

De siktede er ikke avhørt enda, men brakt til arresten. Sannes ønsker ikke å kommentere om det var vitner til hendelsen.