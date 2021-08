To politifolk mistenkt etter skyting

Politiet rykket ut i 08-tiden lørdag morgen. En person følte seg truet av en annen, og politiet tok opp jakten på den mistenkte i Sarpsborg.

Det endte i en skyteepisode på åpen gate en 34-år gammel mann ble drept av politiets skudd.

En nabo NRK har snakket med forteller at hun hørte fire skudd lørdag morgen. Andre beboere i nabolaget har fortalt om mellom fire og fem skudd.

Spesialenheten bekrefter i en pressemelding mandag at det ble avfyrt flere skudd. Skuddene rammet offeret både i benet og i overkroppen.

Også vinduet i en bygning like ved ble truffet.

Flere politifolk involvert

Tre politifolk var ifølge Spesialenheten direkte involvert i politiaksjonen. To av dem har status som mistenkt etter at skuddene ble avfyrt.

Den tredje politibetjenten har status som vitne.

NRK er kjent med at politiet bar både maskinpistol og pistol under aksjonen. Spesialenheten bekrefter at det var gitt bæretillatelse på både enhånds- og tohånds våpen.

En rekke politipatruljer rykket ut til Valaskjold i Sarpsborg etter hendelsen. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Like etter skytingen satte politifolkene på stedet i gang livreddende førstehjelp. Etter kort tid var minst fem politifolk på plass rundt den avdøde.

Øst politidistrikt etterforsker nå det som skjedde i forkant av skytingen. Spesialenheten etterforsker skytingen. Kripos bistår i den tekniske etterforskningen.

Fortvilede venner

Søndag var familie og venner av den avdøde mannen samlet på åstedet. Flere uttrykte sinne over politiets voldsbruk.

– Hvorfor skjøt politiet han? Kunne de ikke fått kontroll på noen annen måte? var blant spørsmålene de stilte.

Ingen av de oppmøtte ønsket å stå frem med navn eller bilde.

Venner og etterlatte har lagt ned blomster og tent lys ved åstedet der drapet skjedde. Foto: Magnus Brenna-Lund

Familiemedlemmer er ovenfor NRK åpne om at mannen har slitt psykisk de siste to årene. Han har tidligere vært innlagt på Sykehuset Østfold.

– Han var ikke farlig, og han ville aldri skadet noen, forteller en kvinne i den avdødes familie.

Politiet mener imidlertid at den avdøde mannen truet en annen på livet med kniv. Spesialenheten skriver at han deretter skal ha kommet mot politipatruljen med kniv.

NRK vet at det i minuttene etter skytingen lå en liten kniv på bakken ved siden av der mannen ble skutt.

Ifølge VG er den avdøde mannen også dømt for narkotikalovbrudd i Sverige i mars i år. I dommen kommer det frem at han har slitt med rusmisbruk og psykisk sykdom.

Den 34 år gamle mannen var svensk statsborger, men har bodd i Norge i flere år.

De nærmeste pårørende har fått oppnevnt en bistandsadvokat. Til NRK sier advokat Elna Kristin Holbye at det foreløpig er lite hun kan si.

– Jeg har akkurat blitt oppnevnt av tingretten og har vært i kontakt med spesialenheten. Nå skal jeg forsøke å komme i kontakt med de pårørende, sier hun.