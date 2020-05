To personer tatt av snøskred i Hemsedal

Politiet fikk melding om skredet klokka 12.33.

Snøskredet har gått i området Hestebottfjellet i Hemsedal, og det var en mann som ringte til politiet og fortalte at han og kameraten var tatt av skredet og at de var skadet.

Trond Egil Groth, operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, sier til NRK at de har fått melding fra redningsmannskapene om at de to skadde kan sees fra riksvei 52.

– Innringeren fortalte at han og kameraten var tatt av skredet og at de var skadet. De fortalte oss hvor de var og at det mest sannsynlig ikke var flere enn de to i skredet, sier Groth.

Skal fraktes ut med redningshelikopter

Det er for tidlig å si noe om skadeomfanget. Ifølge opplysninger politiet har fått var de to på skitur da de ble tatt av skredet.

Det er et bratt og ulendt terreng. Skredet skal ha gått i det som kalles «Tøfferenna». Et område kjent for skikjørere.

– Redningshelikopter skal fly inn og frakte dem ut, forklarer Groth.

Politiet jobber på stedet med å skaffe seg en større oversikt. Blant annet om det er flere personer som er tatt av snøskredet.