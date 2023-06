Mandag 8. august 2022 klokken 10.20 havnet Espen Glomsrød (64) og Synne Glomsrød (32) i en frontkollisjon med buss på Svinesundveien i Halden. Espen var fører av bilen, og Synne satt i passasjersetet bak han. Begge omkom etter ulykken.

Nå er føreren av bussen tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

Ifølge tiltalen til Statsadvokatene i Oslo skal kollisjonen ha oppstått etter at bussen kom over i motgående kjørefelt.

Fem personer satt i personbilen som frontkolliderte med en buss i august 2022. To personer omkom og ytterligere én ble hardt skadd. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

– Det er en alvorlig og forferdelig trist sak for alle som er involvert, sier statsadvokat Trude Antonsen til NRK.

Ifølge Antonsen var det fem personer i personbilen, hvor far og datter omkom. Bussjåføren er også tiltalt for å ha uaktsomt voldt betydelig skade på ytterligere en passasjer, som ble hardt skadd i ulykken.

De to andre passasjerene ble ikke fysisk skadet.

Erkjenner ikke straffskyld

Bussjåføren er en mann i 20-årene. Mannens forsvarer Tor Magnus Fagermo sier klienten ikke erkjenner straffskyld.

Tor Magnus Fagermo er forsvarer for den tiltalte mannen som kjørte bussen. Han sier klienten ikke erkjenner straffskyld. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

– Han mener at han ikke har gjort noe klanderverdig i anledning den ulykken som skjedde, og ikke gjort noe som skulle tilsi at det skulle bli en ulykke, forteller forsvarer Tor Magnus Fagermo til NRK.

– Det er gjort undersøkelser som viser at klienten ikke har brukt mobiltelefon. Han har heller ikke hatt kontakt med passasjerer eller gjort noe annet som kunne stjålet hans oppmerksomhet.

Ifølge forsvareren er det mer sannsynlig at bussjåføren skal ha sovnet bak rattet. Det er ikke funnet feil på kjøretøyet.

Stor belastning

Til VG, som omtalte saken først, har Fagermo henvist til en sak fra Frostating lagmannsrett med likhetstrekk. Der ble sjåføren frikjent for å ha forvoldt en annen s død fordi han hadde gjort det som kunne kreves av ham for å unngå at han sovnet.

Saken har vært en stor belastning for bussjåføren:

- Selv om han ikke mener at han har gjort noe som har ført til ulykken, føler han uansett at han er nært knyttet til to dødsfall og skader på øvrige personer i bilen. Det har preget livet hans i betydelig grad, sier Fagermo.

Saken er ennå ikke berammet.