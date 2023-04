– Vi etterforsker og har hypotesene åpne. Det mest naturlige nå er at dette var en ulykkeshendelse, sier politiadvokat Harald Holmsen i Øst politidistrikt.

De to som ble funnet obduseres for å forsøke å fastslå hva som kan ha vært dødsårsaken. Det er ikke tegn til ytre skader på noen av dem.

– Det kan underbygge hypotesen om en ulykke, men dette vet vi ikke før vi får den endelige obduksjonsrapporten, sier jourhavende jurist.

Undersøker om det kan ha vært en gassulykke

Fyringsanlegget i båten er noe politiet allerede har sett nærmere på.

– Det var en varmekilde i båten, så det er naturlig at vi gjør undersøkelser opp mot hvordan oppvarmingen var i båten, sier politiadvokat Harald Holmsen.

– Er en teori at det har vært en ulykke med et kokeapparat eller et varmeapparat?

– Ja, det er en hypotese.

Ble sist sett i live skjærtorsdag kveld

Båten lå fortøyd til en brygge i Tista i Halden. Den ble fredag kveld undersøkt av kriminalteknikere. Den er nå avlåst og plombert og har status som et åsted.

Politiet har sikret en rekke bevis fra båten, som vil bli undersøkt nærmere. Etter det politiet vet så langt ble de to sist sett i live skjærtorsdag kveld.

Det var en privatperson som fant de omkomne båten, og kontaktet politiet klokken 18.20 fredag kveld.

– En som skulle inn i båten, varslet oss da han fant de to, sier innsatsleder Remi Kopperud til NRK.

Vitneavhør

Politiet har avhørt personer som tidligere i uka har vært sammen med de avdøde, og som er bekjente av dem.

Personen som oppdaget de to døde og som meldte fra til politiet er også avhørt, opplyser Holmsen.

– Det er helt naturlig at vi foretar vitneavhør av de som kan belyse når de var i live, og når det ble avdekket at det var personer som trengte hjelp på stedet.