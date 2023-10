To omkommet og tre kritisk skadd i trafikkulykke på riksvei 7

To personer er bekreftet omkommet og tre er kritisk skadd i trafikkulykken på riksvei 7 ved Torpo i Ål. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. En sjette person er betegnet som alvorlig skadet.

– Ulykkesgruppa og kriminalteknikere er på vei til stedet, skriver politiet på X/Twitter.

Ulykken skjedde ved Torpomoen like sør for Ål sentrum i Hallingdal, og veien er stengt mellom Gol og Torpo.

To luftambulanser ble sendt til stedet der ulykken skjedde like etter klokka 17. Foto: Tor Folgerø / Hallingdølen / NTB

Kollisjon mellom lastebil og personbil

Det var rett før kl. 17 brannvesenet meldte at de rykket ut til en trafikkulykke på riksvei 7 ved Torpo i Ål.

Politiet opplyser om at det har vært en kollisjon mellom lastebil og personbil.

To luftambulanser er på vei. Politiet sier til NRK like etter klokken 17 at de ikke har flere opplysninger om ulykken på nåværende tidspunkt.

Havarikommisjonen for transport er varslet om ulykken, ifølge politiet.

Riksvei 7 er svært trafikkert og går over Hardangervidda. Foto: John Storhaug

Ordfører: – Man blir rystet

– Man blir rystet når noe slikt skjer. Dessverre er dette er utsatt område. Det vet vi fra før.

Solveig Vestenfor er ordfører i Ål kommune. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

Det sier ordfører i Ål kommune, Solveig Vestenfor, til NRK.

– Det er dypt tragisk og forferdelig, legger hun til.

Vestenfor sier kommunen er klar til å bistå med det de har av ressurser.

– Hjelpe til og ivareta de som trenger det. Vi har blant annet et psykososialt kriseteam som er i beredskap. Brann- og redningstjenesten har jo vært involvert allerede, forklarer Vestenfor.

Hun forteller at det er rådmannen som blir varslet av politiet ved slike hendelser, og at han varslet videre til henne og andre som det kan bli aktuelt å involvere.

– Vi bistår med det kommunen har av ressurser, for å hjelpe til.

Foto: Hallingdølen

Riksvei 7 vil være stengt lenge

Politiet understreker at veien kommer til å være stengt i lang tid.

Vegtrafikksentralen Sør sier til NRK at for personbiler er det omkjøring på fylkesvei 40 og Rukkedalsveien. Biler over 7,5 tonn må velge E16 Filefjell, rv. 52 Hemsedal eller E134 Haukeli.

Anne Lande i Vegtrafikksentralen sier mange velger fv. 40 over Dagali, men hun ber bilister være oppmerksomme på at det er småglatt etter snøfall.