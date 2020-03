Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I går kveld mottok jeg den triste beskjeden om at en person som var beboer ved Orkerød sykehjem er død. Våre tanker går til de etterlatte, sier ordfører Hanne Tollerud i Moss i en pressemelding.

Beboeren, som døde i 26. mars, fikk påvist koronasmitte samme dag som dødsfallet inntraff.

Kommuneoverlegen i Moss har iverksatt smittesporing og kartlegging, og pårørende til beboere og ansatte ved Orkerød har fått informasjon om det som har skjedd.

Drammens Tidende: Kvinne døde på sykehus

Den avdøde ble utskrevet fra Sykehuset Østfold 19. mars, og kom da til Orkerød. Ifølge Dagsavisen skjedde dødsfallet kun dager etter at to ansatte ved det samme sykehjemmet testet positivt for viruset.

Totalt hadde 15 beboere hatt nærkontakt med de smittede ansatte, men det er ikke kjent om kvinnen som er død var en av disse 15.

NRK har vært i kontakt med kommunikasjonsrådgiver Vibeke Weibell Eliassen i Moss kommune. Hun vil ikke gi flere opplysninger om dødsfallet før kommunen skal holde en pressekonferanse klokken 13 fredag.

En koronasmittet kvinne døde torsdag også på Drammen sykehus, opplyser familien til Drammens Tidende.

Verken kommunikasjonsansvarlig Hege Frostad Dahle eller fagdirektør Ulrich Spreng i helseforetaket Vestre Viken ønsker overfor avisa å uttale seg om dødsfallet, men viser til de daglige oppdateringene, som publiseres klokka 14.00.

Det er så langt meldt om 16 koronadødsfall her i landet.

En koronasmittet kvinne torsdag på sykehus i Drammen, opplyser hennes familie til Drammens Tidende. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

Høy snittalder

Torsdag opplyste Folkehelseinstituttet at de 14 personene som frem til da var døde som følge av koronasmitte hadde en snittalder på 83 år.

De fleste av de døde har vært hjemmehørende i Oslo og det tidligere Akershus, og Ahus i Lørenskog er det sykehuset som har flest innlagte pasienter med koronasmitte.

For tre dager siden fikk Nord-Norge sitt første korona-offer, da en 72 år gammel mann døde i sitt hjem i Tromsø.