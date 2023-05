Onsdag formiddag kom det amerikanske krigsskipet «USS Gerald R. Ford» til Indre Oslofjord, der det ankret opp.

Skipet er gigantisk med sine 333 meters lengde, en høyde på 76 meter og 78 meters bredde.

Ombord er også to norske loser. De kaller dette det dypeste oppdraget de har hatt.

– Det har blitt loset inn cruisefartøy som er like store, men de har ikke gått like dypt. Så det er dybden som er den store utfordringen. Hangarskipet holder seg marginalt innenfor maksdybden i seilingsforskriften for Oslofjorden, forklarer losene i en pressemelding fra Kystverket.

Hangarskipet stikker 12 meter ned i vannet. Klaringen var bare noen få meter da skipet seilte gjennom Drøbaksundet, Olofjordens grunneste punkt. Der er det bare 19 meter dypt.

Det er mange sikkerhetshensyn å ta når verdens største krigsskip kommer til Norge. Losene skal bidra til at sjøsikkerheten blir godt ivaretatt.

Skipet er verdens største krigsskip og skal ligge i havn i Oslo i fire dager. Foto: NRK

Finne en trygg rute

Det begynte med en henvendelse til Kystverkets lostjeneste om det er praktisk mulig å ta det store fartøyet inn til Oslo.

– I henvendelsen kom de med et forslag til rute som vi vurderte til ikke å være dyp nok, forklarer losene.

De måtte ta mange hensyn.

– Både regelverk, dialog med sjøtrafikksentralen i Horten som passer på at fartøyet får friseilas inn, og taubåter og andre støttefartøy.

– Vi kom med våre innspill og gjennom dialog endte vi opp med en rute som både vi i Lostjenesten og fartøyet er tilfreds med, forklarer de.

Ved spesielt krevende oppdrag tar Lostjenesten gjerne i bruk simulatorer eller VR-hjelpemidler for å øve. I dette tilfellet er ikke farvannet så krevende at det har vært nødvendig.

– Det er som sagt dybden som er utfordringen, men den er innenfor de begrensningene som seilingsforskriften for Oslofjorden setter.

Mange spesialoppdrag hvert år

De understreker at de mer enn 270 statslosene i Kystverkets lostjeneste hvert år bidrar i mange spesialoppdrag langs hele kysten.

– I slike oppdrag er godt samarbeid helt avgjørende og da er Lostjenesten en nøkkelfunksjon, med både lokalkunnskap om seilingsforholdene og moderne hjelpemidler.

Hvert år har norske loser rundt 40.000 oppdrag.