To innbrakt til arresten etter voldshendelse

To personer er innbrakt til arresten etter en voldshendelse i området Austad i Drammen søndag morgen.

Rett etter klokken 08 fikk politiet melding om at en blodig person var observert utendørs.

– Det ble fort avdekket at han hadde vært utsatt for en voldsepisode på en adresse i nærheten, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold ved Sør-Øst politidistrikt.

Personen ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet og kjørt til sykehus.

Politiet undersøker nå stedet der de tror volden er blitt utøvd. De har en viss formening om hvem som har vært involvert.

Ingen er så langt pågrepet, men to personer er innbrakt til arresten for undersøkelser.

– Vi tror at de har en eller annen form for tilknytning opp mot episoden, men per nå status det er litt for tidlig å si. Vi prøver enn så lenge å kartlegge hva som har skjedd, sier Hammervold.