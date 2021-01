– Vi har sperret av Grålumveien og evakuert tre beboere på adressen. De må flytte ut til vi har fått eksperter til å vurdere stabiliteten i muren som står igjen. Det sier politiets innsatsleder Anders Strømsæther.

Det er en støttemur på ca. 9 meter som har rast ut mot Grålumveien. Over støttemuren ligger en bolig og et anneks hvor det bor til sammen tre personer.

Rett ved siden av raset går fylkesvei 109, som er en av hovedveiene mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Så sprekker i asfalten

Boligeier Bente Iren Bjørnli sier til NRK at hun la merke til sprekker i asfalten på gårdsplassen lørdag ettermiddag.

– Men da tenkte jeg bare at det var tele i bakken og at jeg ikke fikk gjort noe med det før til våren, sier hun.

Eieren tror at muren raste ut tidlig søndag morgen.

– Jeg hørte et rabalder i halv seks-tiden, men da trodde jeg at det var en lastebil på fylkesveien ved siden av. Så kom politiet og fortalte at det hadde rast ut.

– Jeg fikk virkelig sjokk, sier hun.

Huseier Bente Iren Bjørnli ser på raset som gikk ved huset hennes i Grålumveien i Sarpsborg. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Vil ha raset vurdert av eksperter

Rasstedet ligger på Greåker utenfor Sarpsborg sentrum, innenfor et område med middels risiko for kvikkleireskred.

Noen hundre meter unna et av de mest utsatte kvikkleireområdene i Norge.

Etter at det ble avdekket ustabile og usikre grunnforhold ble beboerne her pålagt å søke Sarpsborg kommune før alle inngrep på egen eiendom. Dette inkluderer blant annet graving, drenering og nybygg.

Kartet viser hvor raset i Sarpsborg gikk. De røde sirklene og området innenfor den gule linja viser kartlagte kvikkleireforekomster i nærområdet. De røde sirklene er områder med høy risiko, mens den gule linja viser middels risiko.

Bjørnli forteller at det er kvikkleire i området, men at huset og annekset ligger på fjell. Ved siden av ligger et hundehus, men alle de seks hundene er i sikkerhet.

Politi og brannvesen er på stedet hvor det har gått et ras. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Vegvesenet var nylig på besøk her fordi de skal løse ut eiendommen når de skal bygge firefeltsvei. Men det ligger jo kvikkleire her også, så jeg lurer på hva som har skjedd, sier hun.

Politiet har stengt veien mens de venter på at geologer skal undersøke stedet.

– Vi tror ikke det har noe med leire å gjøre, men vi ønsker å få det vurdert av andre enn oss, sier Strømsæther.