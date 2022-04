To bankansatte siktet for grov korrupsjon og bedrageri

– Tre personer sitter varetektsfengslet, og ytterligere to ble pågrepet i dag, men de to ble senere løslatt, sier politiadvokat Jørn Johannessen Lyche i Øst politidistrikt, til NRK.

De tre personene som er varetektsfengslet, ble fengslet av Søndre Østfold tingrett torsdag.

De siktet for grovt korrupsjon og bedrageri.

– Det er blitt innvilget lån fra en bank- og finansinstitusjon, basert på uriktige opplysninger om lånekundenes inntekts- og formuesforhold. For dette er det blitt betalt bestikkelser, sier Johannessen Lyche.

De bankansatte skal ha blitt pågrepet i Oslo. Ifølge politiadvokaten har den aktuelle banken også kontorer andre steder i landet.

Skal ha videreformidlet lån

Til VG sier politiadvokaten at de siktede mennene er i 20- og 30- årsalderen.

– Politiet mener det er utbetalt lån på uriktig grunnlag for over ti millioner kroner. Den tredje siktede har ikke noe ansettelsesforhold i en bank, men har formidlet lån via sine bekjentskapskretser til privatpersoner, sier politiadvokaten til VG.

Har ikke tatt stilling til siktelsen

– Min klient er pågrepet av Økokrim og sitter i varetekt. Han har ikke fått anledning til å ta stilling til siktelsen ennå, sier forsvareren til en av de siktede bankansatte, advokat Christian Flemmen Johansen, til TV 2.

Den andre bankansattes forsvarer, advokat Inam Ghous Ali, ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke den tredje mannens advokat, Usama Ahmed.