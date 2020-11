Tirsdag startet byggingen av ny E18

– Nå er vi i gang. Dette er et fantastisk byutviklingsprosjekt. Det vil gjøre at kollektivtrafikken på E18 blir mye bedre, sier samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (KrF).

Tirsdag formiddag var både folk fra Statens vegvesen, fra Bærum kommune og regjeringen på plass ved Høvik kirke i Bærum.

De var der for å starte gravingen av nye E18 vest for Oslo.

E18 Lysaker - Ramstadsletta Ekspandér faktaboks E18 Lysaker - Ramstadsletta er første etappe av ny E18 fra Lysaker på grensa mellom Oslo og Bærum til Drengsrud vest for Asker sentrum.

Etappen består av 4,3 kilometer ny motorvei med to tunneler; Stabekklokket og Høviktunnelen.

Motorveien får tre felt i hver retning; to bilfelt pluss kollektivfelt.

Det skal også bygges ny avkjøring til Fornebu (Vestre lenke) og ny tverrforbindelse til Bekkestua-området (Gjønnes-diagonalen).

Ny hovedsykkelvei og ny kollektivterminal på Lysaker er en del av prosjektet.

Kostnadsrammen er på 17,4 milliarder kroner. Om lag to tredeler er bompenger som skal betales når veien står ferdig.

E18-delen av prosjektet planlegges åpnet for trafikk i 2027. Hele prosjektet ventes ferdigstilt i 2028. Kilde: Statens vegvesen

FORNEBU: Fra Stabekklokket blir det ny avkjøring til Fornebu, som Bærum kommune har satt som forutsetning for bolig- og næringsutviklingen på Fornebu. Illustrasjon: ViaNova/Statens vegvesen

Tiår med krangling

Veien fram til dagens byggestart har vært lang og konfliktfylt.

I juni ga Stortinget endelig klarsignal, til sterke protester fra byrådet i Oslo. I høst stilte Viken fylke og Bærum kommune de nødvendige lokale garantier.

Det gjorde at MDG og SV marsjerte ut av fylkesrådet i protest.

I mellomtiden hadde samferdselsminister Knut Arild Hareide truet med å nekte å betale for Fornebubanen for å trumfe igjennom E18.

I kjølvannet ligger også havarerte forhandlinger om vei- og kollektivsatsingen i Oslopakke 3.

Statsråden mener at mange bevisst prøver å misforstå prosjektet.

– Jeg opplever at det er mange som helt bevist vil misforstå det. Dette er et prosjekt gjør kollektivtrafikken bedre, som gjør at vi får bedre sykkel- og gangmuligheter. Dette er et supergodt miljøprosjekt, sier Hareide.

HØVIKTUNNELEN: De som kommer kjørende vestfra, dukker ned i Høviktunnelen på Ramstadsletta. Foto: ViaNova/Statens vegvesen

Veien videre

Byggestart på Lysaker – Ramstadsletta er ikke den eneste E18-nyheten i disse dager.

Statens vegvesen setter samtidig fullt trykk på planleggingen av neste etappe, den mellom Ramstadsletta og Slependen.

3,6 kilometer av strekningen forbi Sandvika skal legges i tunnel. Under Sandvika vil også E18 og E16 bli koblet sammen.

Etappen er beregnet å koste om lag 10 milliarder kroner. Arbeidet kan komme i gang rundt 2025/2026.

Tredje etappe videre vestover forbi Asker ligger enda lenger fram i tid.

Samlet utbyggingskostnad for de 17,3 kilometerne vil trolig ligge et sted mellom 50 og 60 milliarder kroner.

Tror løpet er kjørt

Motorvei-motstanderne i Naturvernforbundet tror det er for sent å få stoppet etappen der spaden ble stukket i jorda i dag.

Fagsjef Holger Schlaupitz tror derimot at tiden jobber imot en sammenhengende motorvei på resten av strekningen.

– Mitt inntrykk er at stadig flere ser at veien vil bli ekstremt dyr. Og samfunnet må betale for det, enten gjennom høye bompenger eller gjennom offentlige midler.

Han tror det er mer realistisk å få gjennomført mer målrettede tiltak rundt Sandvika og Asker.

– La oss få på bordet løsninger som innebærer forbedringer på dagens vei og mindre utbygginger gjennom tettstedene, som demper støybelastningen, gir bedre kår for syklister og kollektivtrafikk og som ikke skaper enda mer biltrafikk, sier Holger Schlaupitz.