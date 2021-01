Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå har jeg straks sittet tre timer i kø her. Det blir en stund til neste gang jeg drar over, sier Øystein Jakobsen.

Nordmannen dro lørdag over til Sverige for å sjekke jobben håndverkere hadde gjort på hytta hans i Tanumshede. Jacobsen anslår at han var i Sverige i en drøy halvtime.

Øystein Jacobsen brukte en halvtime i Sverige før han ble sittende i kø i flere timer. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Deretter ble han sittende fast i køen på Svinesund. Både fredag og lørdag har frustrerte grensependlere opplevd det samme.

– Politiet som er på grensa sier at det har vært køer fra klokken 12. Det er fremdeles køer der nede nå, bekrefter operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt til NRK.

Stengt grense

Ifølge politiet er grunnen arbeidsinnvandrere som ikke har gjort den elektroniske innreiseregistreringen før de kommer til Svinesund. Dermed må de gjøre den når de kommer dit.

– I tillegg er det mange jobbpendlere og færre grenser å passere nå. Vi oppfordrer alle arbeidsinnvandrere til å registrere seg elektronisk før de kommer for å gjøre alt smidigere, sier Knudsen.

Tidligere denne uka ble 58 grenseoverganger fysisk stengt. En av dem er den gamle Svinesundsbrua. Det gjør at alle som kommer dit, må snu og kjøre inn i landet via E6.

Les også: Kvinne gikk til fots over Svinesundsbrua for å handle

Grenseovergangen ved den gamle Svinesundsbrua har blitt fysisk stengt. Politiet patruljerer på grensa. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Fortsetter gjennom helgen

Politiførstebetjent Stian Rasmushaugen sier at det trolig vil bli lange køer gjennom hele helgen.

Det er bare én av tre kontrollsluser som er i bruk på kontrollstasjonen på Svinesund. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

– Men vi er litt usikre på hvor lenge det kommer til å bli et så stort trykk. De to faktorene som kommer til å avgjøre det, er om det kommer like mange arbeidsinnvandrere og om de bruker den elektroniske innreiseregistreringen før de kommer til grensa, sier han til NRK.

Politiet har lenge hatt kun én av tre kontrollsluser åpen for trafikken inn i Norge. Men køene hadde trolig holdt seg lange selv med flere åpne sluser.

Alle må nemlig kjøre i den samme filen fra avkjøringen fra E6 og frem til kontrollslusene.

– Mannskapene gjør sitt beste for å skape god flyt, men det er utfordrende. Vi har veldig stor forståelse for at folk blir frustrerte, sier Rasmushaugen.

Sprengt testkapasitet

Også de obligatoriske koronatestene bidrar til lange ventetider. Testkapasiteten er sprengt og ventetiden har vært på opp mot tre timer.

Halden kommune har ansvaret for testingen på grensa. De har blitt nødt til å sende folk med bostedsadresse i Norge til hjemkommunen for å bli testet der.

– Det er definitivt krevende sett i lys av den totale mengden vi har i egen kommune med vaksinering, smittesporing og testing. Folk må belage seg på ventetid, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden.

Det er noen unntak fra testplikten på grensa. Barn under 12 år trenger ikke å teste seg. Det gjelder også personer i kritiske samfunnsfunksjoner, grensependlere, langtransportsjåfører og diplomater.

Grensependlere skal få utført sine vanlige koronatester i den kommunen der de jobber.