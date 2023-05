Tiltalt politimann tas ut av tjeneste

Mannen har siden saken ble anmeldt i november vært ute av operativ tjeneste. Istedenfor jobbet han med etterforskning.

Nå er han tatt ut av tjeneste. Politimannen ble selv informert om dette i dag.

VG var først ute med nyheten.

Politimester i Sør-Øst, Ole Sæverud, sier saken nå står i et annet lys hos dem.

– Da tiltalebeslutningen kom for noen uker siden utgjorde det for oss en grundigere vurdering av det som har skjedd enn det vi kunne gjøre i november i fjor, sier politimester i Sør-Øst Ole Sæverud.

Han sier terskelen for å starte en etterforskning er mye lavere enn for å ta ut en tiltale.

– Det er mer alvorlig å bli tiltalt i en straffesak enn å bli etterforsket i den, sier Sæverud.

Politimester i Sør-Øst Ole B. Sæverud Foto: John-André Samuelsen / NRK

I en SMS til VG skriver mannens forsvarer, Jon Christian Elden, følgende:

– Det er alltid leit når noen skal ut og vise handlekraft altfor sent, men jeg tar det til etterretning.

Får fortsatt lønn

Suspensjon innebærer at tjenestemannen med øyeblikkelig virkning fjernes midlertidig fra sin stilling.

For at en politibetjent skal bli suspendert er det to krav som må være oppfylt, skriver advokat Anniken Astrup i Politiforum.

Arbeidsgiveren må ha grunn til å tro at tjenestemannen har gjort seg skyldig i forhold som kan gi grunnlag for avskjed.

Virksomhetens behov må tilsi at tjenestemannen midlertidig må fratre arbeidet.

Selv om tjenestemannen midlertidig tas ut av tjeneste, består ansettelsesforholdet for øvrig. Tjenestemannen har krav på å opprettholde sin avtalte lønn.

Slo med knyttet neve og batong

Natt til søndag 30. oktober var Kevin Simensen, Marius Stormo og Kristian Pablo Teigen ute på byen i Kongsberg.

De ble kastet ut av en dørvakt på utestedet, som mente Simensen fremsatte trusler mot han. På vei hjem møtte de en politipatrulje på Esso, og det hele eskalerte derfra.

Simensen ble lagt i bakken, fikk flere knyttneveslag mot ansiktet og ble også slått med batong av politibetjenten, som vist på overvåkningsvideoen.

Betjenten som slettet en video fra telefonen til Stormo vedtok torsdag en bot på 12.000 kroner.