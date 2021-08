– Han sier at våpenet gikk av ved et uhell på grunn av en funksjonsfeil ved våpenet. Vi mener han burde vært tiltalt for uaktsomt drap, sier mannens forsvarer Ole Petter Drevland.

Det var om kvelden 12. juli i fjor at 43 år gamle Christian Halvorsen ble funnet drept utenfor boligen sin i Askim. Det var samboeren som fant ham.

En uke senere ble to personer pågrepet for å ha noe med drapet å gjøre. Statsadvokaten har nå tatt ut tiltale mot en av dem, en mann i 30-årene. Saken mot den andre mannen er henlagt.

Statsadvokaten har tiltalt mannen i 30-årene for forsettlig drap, skriver Dagbladet.

Kranglet før drapet

Den tiltalte mannen har knyttet seg til åstedet, men ikke erkjent det han er tiltalt for.

Politiadvokat Torgeir Lutro sier til NRK at det er en helhetsvurdering av bevisene som gjør at politiet har valgt å innstille på tiltale for forsettlig drap.

Politiet søkte gjennom nærområdet etter drapet. Foto: Freddie Larsen

– Det er flere momenter som går inn i denne vurderingen. Det går blant annet på motiv, tekniske undersøkelser og troverdigheten til tiltaltes forklaring opp mot andre momenter, sier Lutro til NRK.

Den avdøde og den tiltalte hadde en krangel før drapet. Det har gjort at den tiltalte mannen også er tiltalt for en voldsepisode i januar, et halvt år før drapet.

– Hendelsen fant sted hos fornærmede der tiltalte skal ha slått fornærmede i ansiktet, sier Lutro.

Fant drapsvåpenet i et tjern

Gjennom etterforskningen har politiet jaktet på tekniske spor. Det har ifølge Lutro blitt ekstra viktig ettersom det ikke er noen vitner til selve skyteepisoden.

Et gjennombrudd i jakten på tekniske spor, kom da politiet gjennomsøkte et tjern i jakten på drapsvåpenet i november.

Politiet fikk hjelp av dykkere fra sjøforsvaret, og bekreftet senere at det ble funnet et våpen som skal være drapsvåpenet.

– I en drapssak hvor en person er skutt er det alltid viktig å ha drapsvåpenet. Så det våpenet og våpenets funksjonalitet vil være et sentralt bevis i saken, sier han.

Tiltalt for å ha ødelagt bevis

To kvinner har gjennom saken vært siktet for å ha motarbeidet etterforskningen ved å ødelegge mulige bevis i saken.

Siktelsen mot en av kvinnene er henlagt, mens den andre kvinnen er tiltalt for bevispåvirkning.

Saken behandles i Follo og Nordre Østfold tingrett i november.