Krasjet i tribune på motorshow - no er dei tiltalt

– Alt går treigt. Det er så mange ting eg ikkje får gjort, seier den 39 år gamle Oslo-kvinna.

24. april i fjor var ho og sonen på sju år på parkeringsplassen ved Bjerke travbane i Oslo for å sjå eit monstertruck-show.

Rundt 800 menneske hadde møtt opp.

Under showet rygga to bilar. Då bilane svinga, hamna den eine av dei inn i tribunen.

Sju personar blei køyrt til legevakt og sjukehus etter ulykka.

– Ei stor psykisk påkjenning

Den 39 år gamle kvinna var blant desse.

Ho fekk knusingsskadar i begge beina då bilen trefte ho.

Ho fortel at det er konstatert nerveskade i det venstre beinet. Det høgre beinet er heller ikkje som det skal vere.

Ho går framleis på krykker.

– Eg synest det går dårleg. Eg har mange dårlege dagar, seier kvinna til NRK.

Kvardagen hennar er snudd på hovudet etter det som skjedde då ho tok med sonen sin på motorshow.

Frå å jobbe som sjukepleiar, er ho omplassert til ein kontorjobb. Ho jobbar 20 prosent.

Sonen hennar var heldig. Han fekk berre eit blåmerke på låret då benken han sat på knakk.

Her satt sjuåringen da ulykka skjedde. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tiltalt for å ha voldt betydeleg skade

Det var far og son som køyrde dei to bilane under showet i Oslo i fjor.

Sonen køyrde ulykkesbilen.

Etter ulykka blei både den tyske arrangøren og sjåføren av ulykkesbilen sikta.

No har Statsadvokaten tatt ut tiltale i saka.

Begge sjåførane under showet er tiltalt for å aktlaust ha voldt skade på ein annens kropp eller helse.

Sjåføren som køyrde ulykkesbilen tok ifølge tiltalen ikkje nok omsyn etter forholda.

Den andre er tiltalt for å ha arrangert og gjennomført showet, utan å ha vurdert risikoen.

Det reagerer forsvarar Patrick Lundevall-Unger på:

– Korleis kan ein risikovurdere noko utan at myndigheitene, Oslo kommune, kjem sjølv og vurderar sikkerheitstiltaka?

Dei to tiltalte meiner derfor at dei ikkje har gjort noko straffbart.

Dei syntest det er tragisk at folk blei skada i ulykka.

Sonen hamna under bilen

NRK har også snakka med ein 33 år gammal Oslo-mann. Han hadde med seg dei to sønene sine på fire og fem år.

Då bilen trefte, blei faren dytta over ende. Han falt ned på den venstre skuldra si.

– Då høyrde eg den yngste sonen min skrike. Han var midt under bilen.

Faren fortel om full panikk.

– Eg var sikker på at den yngste sonen min var død.

Før motorshowet starta, tok faren ein snap. Nedst i venstre hjørne er bakhovudet til den eldste sonen hans. Foto: Privat

Fireåringen fekk sårskadar i hovudet og måtte sy fleire stader. Femåringen fekk eit bilhjul på foten, men ikkje brot.

Faren gjekk det verre med.

Han skada armen. Den måtte bli operert fleire gonger. Han fekk også brot i ei hand.

– Eit sjokk

Patrick Lundevall-Unger er advokat i Noreg for den tyske familien Aranis Klaas. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Forsvararen til dei tiltalte seier at motorshowet har blitt arrangert på Bjerke i mange år, og at han og klientane hans meiner dei alltid har teke ei risikovurdering på førehand.

Det er eigedomsselskapet Bjerke Travbane Eiendom AS som eigar tomta. Ikkje Oslo kommune.

Likevel meiner forsvararen at det er kritikkverdig at kommunen ikkje har følgt opp sikkerheita.

– Oslo kommune kunne kome med innspill om korleis det skulle vore rigga opp og tilpassa, seier Lundevall-Unger.

Bymiljøetaten avviser kritikken frå forsvararen.

– Dette er ikkje kritikk. Det er påstandar dratt rett ut av lufta, svarar kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien.

Han leggjer til:

– Det å forvente at kommunen skal ta ansvar for sikkerheita for et privat arrangement på et privat område er villfare.

Arrangøren hadde hengt opp mange plakater i Oslo i forkant av arrangementet på Bjerke i fjor. Foto: Tommy Wiborg / NRK

– Helt sprøtt at ingen døde

For fireåringen og femåringen går det bra i dag, fortel faren.

Sjølv slit han med smerter i armen, nakken og hovudet. Han har også problem med styrke i ei hand.

Han har mykje flashbacks og har fått diagnosen ptsd.

– Det er nesten like ille som dei andre plagene.

33-åringen fortel at han har mykje sinne mot arrangørane. Då han låg på sjukehuset blei han provosert då han leste at dei skulle fortsette turneen sin.

I ettertid meiner han det er utruleg at det gjekk så bra som det gjorde.

Sjølv var han berre var nokre timar unna å miste armen sin. Legene oppdaga skaden. Dei fekk operert ham.

– Eg er ikkje religiøs, men det er nesten så ein blir det. Det er heilt sprøtt at ingen døde.