Varsla etter Gjerdrum-skredet: Tilsynssak mot helseforetak etter legenes helikopter-varsko

Norges nye redningshelikoptre kan fremdeles ikke lande ved Norges største akuttsykehus.

Det syns Statsforvalteren er så alvorlig at de har åpna tilsynssak mot helseforetaket.

– Saken har høy prioritet hos oss, sier kommunikasjonssjef Liv Aasta Ødegaard hos forvalteren.

NRK-avsløring

I november i fjor avslørte NRK at de nye redningshelikoptrene bare kan lande ved 6 av 21 akuttsykehus i hele landet.

Grunnen er at helikoptrene er så store at de gamle landingsplassene er for små. I tillegg lager de farlig rotorvind som gjør at de må lande lenger unna folk.

Her tester helikopteret landing på St. Olav i Trondheim. Sykehusdirektøren blir kasta bakover av kraften fra rotorbladene. Du trenger javascript for å se video. Her tester helikopteret landing på St. Olav i Trondheim. Sykehusdirektøren blir kasta bakover av kraften fra rotorbladene.

Ti måneder etter NRKs avsløring kan de fortsatt ikke lande ved sykehusene i Oslo.

– Jeg mener det er en samfunnskritisk infrastruktur i Norge at Ullevål kan ta imot disse helikoptrene. Det har ikke skjedd, da har ikke OUS og Helse Sør-Øst gjort jobben sin, sier overlege Nils Oddvar Skaga.

Helse Sør-Øst kjenner seg ikke igjen i dette. Se deres svar lenger ned i saken.

Nils Oddvar Skaga er en av overlegene som varsla fylkeslegen om at helikoptrene ikke kan lande. Han har tatt opp saken internt i mange år, sier han. Foto: Jenny Dahl Bakken / NRK

Slo alarm

Sammen med kollega og tillitsvalgt Erik Høiskar sendte han tidligere i år en bekymringsmelding til fylkeslegen. Der slår de alarm:

Det finnes ingen løsning for at de nye helikoptrene kan lande på Ullevål sykehus. Det svekker beredskapen for hele Norge.

Ledelsen ved sykehuset ser ikke alvoret og har vist liten vilje til å gjøre noe.

Det har allerede vært tilfeller hvor mangelen på landingsplass har gjort at pasienter kommer mye senere inn til sykehus.

I verste fall kan liv gå tapt.

Begge har jobba på akuttmottaket i en årrekke. Skaga er fagansvarlig overlege i traumatologi og Høiskar er tillitsvalgt for alle overlegene ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Frykter nytt Gjerdrum

Gjerdrum-skredet ble en vekker.

Skrednatta ble et av de nye redningshelikoptrene sendt ut fra Sola i Stavanger. Innen det kom fram, var mange overlevende allerede henta ut.

Men ingen visste om det var flere. I flere timer fløy det nye helikopteret over skredgropa og lette.

Lyskasterne på de nye helikoptrene er noe av det som gjør dem gode i redningsoppdrag. Her er et av de nye SAR Queen-helikoptrene i aksjon etter Gjerdrum-skredet. Foto: HRS / HRS

– Da kunne det fortsatt vært mange pasienter som måtte reddes opp og flys raskt til sykehus. Men helikopteret ville ikke hatt noe å sted å lande på sykehuset, sier Skaga.

I hui og hast ble en nødløsning gjort klar. Hvis helikopteret måtte inn til Ullevål, skulle det lande på grøntområdet Voldsløkka. Derfra måtte pasientene kjøres inn med ambulanse.

Må evakuere

Det ville forsinka behandling med mellom 15 minutter og en halvtime, ifølge legene. Tid som kan være kritisk når du frakter nedkjølte pasienter som trenger hjelp fort.

– I en sånn situasjon kan 15 minutter bety forskjellen på liv og død, sier Høiskar.

Fortsatt er dette den eneste løsninga hvis helikoptrene må lande i Oslo. Da må politiet bidra med å evakuere hele Voldsløkka, som er et stort park- og idrettsområde.

Nødløsninga er godkjent av både kommunen, regjeringa og politiet. Men den er for sårbar, mener legene:

Erik Høiskar er tillitsvalgt for alle overlegene ved OUS, og har lang fartstid fra akutten. Foto: Jenny Dahl Bakken / NRK

Hva skjer hvis politiet ikke har kapasitet, for eksempel hvis det skjer en stor hendelse i Oslo?

Visst siden 2013

Det er åtte år siden kontrakten for de nye helikoptrene ble inngått (se tidslinje).

Så sykehuset har hatt lang tid til å finne en løsning, mener overlegene.

– Landingsplassen burde vært klar senest da det første helikopteret ble tatt i bruk, i september i fjor, sier Høiskar.

Ifølge Justisdepartementet ville det ikke vært mulig. Blant annet fordi man trenger fysiske helikoptre på plass for å teste landinga. De er forsinka, og det første kom i drift i fjor.

De nye helikoptrene Avgjørelsen I desember inngår regjeringa kontrakt om kjøpt av 16 nye helikoptre. AW101-helikoptrene er både raskere og bedre enn dagens.

Den første turen Det første av de nye helikoptrene, nå kalt Sar Queen, testflys i Norge. Leverandøren sier at alle de nye helikoptrene skal leveres innen 2020. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Sola-flyplassen åpner Leveransene er allerede forsinka. Den nye flyplassen for Forsvarets 330-skvadron åpnes på Sola i Stavanger, uten nytt helikopter på plass. Da et helikopter testes på basen samme år, velter det.

Budsjettsprekk Prisen for helikoptrene har nå økt til 12 milliarder. Stortinget varsles om at budsjettet trolig vil sprekke. De første helikoptrene testes i Norge.

Endelig! Omsider tas det første av de nye helikoptrene i bruk i Norge, ved Sola i Stavanger. Statsminister Erna Solberg, justisminister Monica Mæland og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er tilstede. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Tester gir kalddusj Testlandinger av de nye helikoptrene viser at rotorvinden er så kraftig at det kan være farlig for folk. Det betyr at de kan lande på færre av sykehusenes helikopterlandingsplasser enn antatt.

Gjerdrum-skredet Den første store redningsaksjonen det nye helikopteret deltar i. Helikopteret sendes fra Sola og leter etter overlevende i flere timer. Foto: HRS / HRS

Varselet Overlege Nils Oddvar Skaga (bildet) tar kontakt med fylkeslegen/Statsforvalteren. Han er fortvila over at de nye helikoptrene fortsatt ikke kan lande på Ullevål. Etter en telefonsamtale med Statsforvalteren sender han og Erik Høiskar en bekymringsmelding. Kort tid senere bestemmer Statsforvalteren seg for å åpne tilsynssak, basert på innholdet i bekymringsmeldinga. Foto: Jenny Dahl Bakken / NRK

Helikopter nummer to på plass Det andre av de 16 nye redningshelikoptrene tas i bruk på Ørland i Trøndelag. Noen dager før kommer det fram at budsjettet har sprukket igjen - den nye prisen er nå 14,8 milliarder kroner. Vis mer

– Har gjort mye

Helse Sør-Øst kjenner seg ikke igjen i kritikken fra overlegene.

– Det er gjort mye og grundig arbeid for å få på plass landingsplasser for de nye helikoptrene, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande.

Målet er at de nye helikoptrene skal kunne lande ved både Ullevål og Rikshospitalet om rundt to år.

Da skal flybasen på Rygge ta i bruk nytt helikopter.

– Nye helikoptre vil komme på plass base for base og det planlegges for at nye redningshelikoptre er innfaset på resten av de fire basene Banak, Bodø, Rygge og Florø i 2023, sier Andreas Bondevik i Justisdepartementet.

De nye SAR Queen-helikoptrene er raskere og mer moderne enn dagens redningshelikoptre. Men få sykehus kan ta imot dem. Her landet et av helikoptrene på taket på Nordlandssykehuset for første gang. Foto: Nordlandssykehuset

Bekymra for forsinkelser

Men to år er ikke mye i plansaker. Legene vil nå ha en garanti for at landingsplattformene blir ferdig i tide:

– Hvis helikoptrene fortsatt ikke kan lande da, er det en samfunnsmessig krise, sier Skaga.

Høiskar håper nå på drahjelp utenfra:

– Politikerne må også på banen, og be om at dette blir løst. Det er helt klart.