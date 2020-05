Tilsto gjentatte korona-handleturer til Sverige

Midt på dagen på mandag 4. mai fattet tollere mistanke til en bil som passerte en grenseovergang ved Strømstad, i skogen på fylkesvei 102 ved Berby i Halden kommune.

Trafikken der blir overvåket med skiltlesende kamera.

– Bilen ble stanset i Halden sentrum og der avdekket tollerne en hel del kjøttvarer i bagasjen, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Kjøretøyet ble tatt med til Svinesund tollstasjon, der det ble konstatert at østfoldingen hadde til sammen 138 kilo kylling- og lammekjøtt med seg fra grensehandel i rekebyen på svensk side.

Kvoten som er tillatt å ta med seg er på ti kilo kjøtt.

Det var avisa Demokraten som først omtalte saken.

Ville unngå spørsmål

Til tollerne forklarte bilføreren at han hadde brukt den lite trafikkerte grenseovergangen for å unngå ubehagelige spørsmål fra politiet og heimevernet på grensa ved Svinesund, og at han heller ikke ønsket å være i karantene.

– Han sa at han hadde handlet kjøttvarer på bestilling fra familie og venner, og at dette heller ikke var den første handleturen til Sverige siden grensekontrollen ble innført 16. mars, sier Grandahl.

Han er overrasket over personer som overhodet ikke bryr seg om reglene som er innført som følge av koronasmitten.

Mannen i 30-åra kan vente seg anmeldelse og en saftig bot, både for ulovlig innførsel av kjøttvarer og for å ha brutt karantenereglene.

Les også: Politiet sender Heimevernet hjem fra grensa

Store styrker fra både politiet, Tolletaten og Heimevernet har kontrollert alle som har kommet inn i Norge de siste ukene. Mannen som ble tatt for smugling forklarte at han ikke kjørte over Svinesund fordi han ikke orket alle spørsmålene. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Karantene ved passering av grensa

Det er ikke forbudt å dra til Sverige eller utlandet. Men du må i karantene i 14 dager når du kommer tilbake til Norge.

Både politiet i Innlandet og i Øst politidistrikt har en rekke ganger understreket at det er svært viktig at folk respekterer karantenebestemmelsene.

Likevel har en rekke nordmenn valgt å reise over grensa for å handle. Bare i påskeuka ble 2350 personer satt i karantene etter å ha passert grensene var Svinesund, Ørje og i Innlandet.

I april gikk Wenche Fredriksen, seksjonssjef for grensekontrollen på Svinesund, ut hos NRK og refset de som trosset innstrammingene og dro på «harry-handel».

– Veldig mange sier at de kjeder seg og at de vil kjøpe billige varer. De bryr seg rett og slett ikke og det er veldig skuffende å se, sa hun, og la til at hun syntes det var dårlig gjort.

Dagens utvidede grensekontroll varer i utgangspunktet frem til 15. mai. Men norske myndigheter har varslet EU om at de kan komme til å forlenge kontrollen helt til 15. august.