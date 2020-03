– Mange konfirmanter har hovedtyngden av undervisningen sin på leir i sommer. Litt avhengig av hvordan fremtiden ser ut, vil disse miste mye av undervisningen sin, sier Kristine Askøy, leder av seksjon for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet.

Vanligvis åpnes kirkedørene når en krise rammer Norge. Men med nedstengte kirker må menighetene tenke annerledes for å få gjennomført gudstjenester.

Menighetspedagog Brage Midtsund i Jessheim har overrasket ungdommene med å dukke opp på en plattform de ikke hadde forventet å se ham på.

Midtsund har delt en ungdomsgudstjeneste i sju deler på mobilappen TikTok. Konfirmantene kan få registrert denne som gudstjeneste i sin konfirmanttid.

– Det var min måte å prøve å løse dette digitalt. De følger med i en bok jeg har skrevet som heter Konflogg. Der kan de notere fra gudstjenestene de er på, og hvis de sender et bilde til meg, så får de det registrert som gudstjeneste, sier han til NRK.

Deltar i appen

Rundt 35.000 ungdommer som skal konfimeres i Den norske kirke blir i år rammet av stengte dører, og Kirkerådet har anbefalt at vårens seremonier blir utsatt.

Også Human Etisk-Forbund har avlyst alle sine 375 konfirmasjonsseremonier til og med juni.

TikTok-gudstjenestene til Midtsund kan brukes av alle landets menigheter, så lenge den lokale presten godkjenner at det registreres som gudstjeneste. To av landets bispedømmer har allerede kastet seg på.

Midtsund lar ungdom følge gudstjenestene via mobilappen TikTok. Foto: PRIVAT/SKJERMDUMP

Midtsund forteller at både konfirmantene og foreldrene deres har gitt gode tilbakemeldinger på tilbudet.

– Det gikk ikke mange timene før de sendte bilder av ting de hadde notert. Og så er det flere foreldre som forteller at de har overhørt barna sine sitte å be Fader vår. Det er gøy at de ikke bare sitter og ser på, men faktisk deltar, sier han.

Inngår avtale med Sjømannskirken

Også Den norske kirke tilbyr digital undervisning til konfirmanter. De har nylig inngått en avtale med Sjømannskirken, som lenge har hatt et slikt tilbud til konfirmanter i utlandet.

– Dette gjør vi fordi vi ser at det kan være en god løsning for menighetene, samtidig som vi ønsker at flere kan bli kjent med opplegget vårt, sier Knut Erik Skarpaas, nettkonfirmantadministrator i Sjømannskirken.

Avtalen gjelder frem til 1. september 2020.

På nettkonfirmant.no ligger det ti leksjoner. For hver leksjon skal konfirmanten først se en kort introduksjonsvideo, så lese en digital lærebok, før konfirmanten må svare på 10-11 spørsmål.

Menigheten må selv stille med nettlærer, og læreren kan ta bort eventuelle leksjoner de allerede har vært igjennom.

Les også: Ingen fikk klemme eller hilse på hverandre under gravferden

Mange skulle stått til konfirmasjon denne våren. Nå dukker det opp flere digitale tilbud ungdommene. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Sjømannskirken har gitt opplegget til Den norske kirke til sterkt redusert pris.

– Vi gir en spesialpris nå for at ikke økonomien skal stoppe menighetene i å bruke et opplegg som gjør at i hvert fall deler av konfirmantundervisningen kan fortsette, sier Jeffrey Huseby, generalsekretær i Sjømannskirken.

Han understreker at også menigheter fra andre kirkesamfunn er velkommen til å bruke nettkonfirmant-opplegget på samme vilkår som Den norske kirke.

Kirken satser digitalt

Den norske kirke har rustet opp den digitale kommunikasjonen for flere av sine tilbud de siste dagene.

Dette er noen av tiltakene som er igang:

Opprettet en bønnevegg

Nettprestene på nettkirken.no har utvidet sine åpningstider.

En musikkandakt fra Oslo domkirke ble fredag ettermiddag sett av nesten 40.000 på Facebook-sidene til Den norske kirke.

I tillegg er det opprettet tilbud som babysang, digitale andakter og samlinger for ungdom på både Snapchat og Facebook.

– De som er mye alene til vanlig blir enda mer isolert nå som de vanlige møtepunktene er avlyst. Men man skal ikke undervurdere fellesskapet man kan finne via nett. Barn og unge har lært oss at det er et viktig sted å være sammen, sier prost i Sarpsborg og Halden, Kari Mangrud Alvsvåg.