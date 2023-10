Ventetiden er over for fotballsultne Fredrikstad, over ti år etter forrige besøk i Eliteserien. Søndagens 4-0-seier over Åsane sender FFK tilbake i det gjeveste selskap i norsk fotball.

Fredrikstad slipper jubelen løs i garderoben etter opprykk

– Det er bra. Det har vært en vanskelig sesong, så det er deilig å stå her og ha nådd et delmål, forteller FFK-trener Mikkjal Thomassen til NRK.

– Jeg er veldig glad for at byen og klubben kan feire dette her i dag. De har jobbet så hardt og støttet hverandre enormt, sier treneren, mens Sweet Caroline dundrer i bakgrunnen.

Tilbake etter 11 år

En kald novemberdag i 2012 spilte FFK sin foreløpig siste Eliteseriekamp, da Molde kom på besøk. FFK måtte vinne.

Det gjorde de ikke.

Nedrykket var et faktum, og siden har klubben fra Fredrikstad slitt flere sesonger på både andre og tredje nivå i norsk fotball. Nå er de altså tilbake.

Hvordan har tiden utenfor eliteserien vært, Mikkjal?



– Da må du spørre noen med bedre innsikt enn meg, og jeg har ikke vært så opptatt av det. Nå skal vi forsøke å få dette til og se med friske øyne og være optimistiske for fremtiden.

Her går FFK-spillerne av hengslene sammen med supporterne etter at opprykket var sikret:

Kongsvinger snublet

Premissene var ganske enkle før den 26. serierunden i førstedivisjon i fotball søndag.

Dersom FFK slo Åsane og Kongsvinger ga fra seg poeng borte mot Start, ville Fredrikstad være klare for Eliteserien.

Allerede etter 13 minutter tok Fredrikstad ledelsen i Bergen, og gutta fra Plankebyen hadde full kontroll på kampen derfra. FFK vant til slutt enkelt 3-0, etter scoringer av Brandur Hendriksson, Joannes Bjartalid, Riki Alba og et selvmål.

Mer spennende ble det i Kristiansand, der Kongsvinger tok en tidlig ledelse. Men hjemmelaget slo brutalt tilbake i andreomgang, og vant kampen 2-1.

Med det er FFK klare for Eliteserien i 2024.

JUBEL: Rett etter kampslutt ble blussene tent hos Fredrikstad-supporterne. SAMLET: Og spillerne tok kjapt turen til de tilreisende supporterne. KJÆRLIGHET: Opprykket betyr mye, for mange. JAA: Høye jubelrop kom også fra Fredrikstad-spillerne.

Hvem som får den siste opprykksplassen er fortsatt ikke sikkert, men KFUM ligger veldig godt an etter seier i kveld. De har nå en luke på 7 poeng ned til kvalifiseringsplass.