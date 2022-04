Over hele verden har TikTok blitt en viktig kilde til videoer fra Ukraina-krigen – selv om det ikke alltid er lett å vite hvilke som er ekte.

NRK viste nylig at russiske og ukrainske TikTok-brukere får se svært forskjellige virkeligheter.

Nå slår en ny rapport fast at russisk TikTok i stor grad er blitt et ekkokammer for de som støtter krigen.

– Kritikerne har forsvunnet

I begynnelsen av mars vedtok Russland en streng medielov for å bekjempe det de kalte «falske nyheter». Det førte til at kinesisk-eide TikTok skrudde av muligheten til å laste opp nytt innhold i landet den 7. mars.

Plattformen uttalte at det var for å beskytte sine ansatte og brukere.

Den europeiske aktivistorganisasjonen Tracking Exposed, som kartlegger hvordan sosiale mediers algoritmer påvirker samfunnet, har fulgt utviklingen siden krigen startet.

Det gjorde de ved å samle inn videoer fra populære emneknagger som enten er for eller imot krigen.

24. februar invaderte Russland Ukraina. Av videoene organisasjonen samlet inn, var det da omtrent like mye innhold for og imot krigen. 7. mars stengte TikTok for opplastinger fra Russland. Men noen fant et smutthull, og lastet fortsatt opp videoer med emneknagger som støttet krigen. 25. mars stengte TikTok smutthullet som gjorde det mulig å laste opp videoer fra Russland.

I en periode på over to uker var det altså mulig å laste opp videoer, til tross for forbudet fra TikTok.

Og 93,5 prosent av de krigsrelaterte videoene som Tracking Exposed samlet inn i denne perioden, støttet krigen.

Visedirektør Marc Faddoul i Tracking Exposed sier at TikToks handlinger har vært vage og usammenhengende siden krigen startet.

– Plattformen klarte ikke å gjennomføre opplastingsforbudet de varslet, noe som har blitt utnyttet til å oversvømme plattformen med innhold som støtter krigen. Samtidig har kritikerne forsvunnet, sier han.

Se svar fra TikTok lenger ned i saken.

Marc Faddoul i Tracking Exposed jobbet tidligere med å lage algoritmer til sosiale medier. Nå analyserer han hvordan de påvirker samfunnet. Foto: Vita Hewitt

– En frossen TikTok

Ifølge rapporten stengte TikTok smutthullet for godt 25. mars. Etter dette har det ikke vært mulig å laste opp nytt innhold.

Det er heller ikke mulig for russere å se innhold fra resten av verden.

«Den eneste informasjonen om Ukraina-Russland-krigen som er tilgjengelig på TikTok i Russland er innhold som ble lastet opp før 25. mars, som domineres av propaganda og støtte til krigen», står det i rapporten.

Tidligere har det amerikanske nettstedet Vice avdekket av russiske TikTok-influensere har fått betaling for å spre russiske propaganda.

– Russere sitter igjen med en frossen TikTok, dominert av innhold som støtter krigen. Det kommer ikke til å bli en russisk vår på TikTok, sier Faddoul.

Han kommer med en referanse til Den arabiske våren i 2011, der sosiale medier spilte en viktig rolle for å mobilisere folket.

Har fjernet 40.000 videoer

NRK har vært i kontakt med kommunikasjonsansvarlig for TikTok i Norden, Parisa Khosravi.

Hun får spørsmål om hvordan det var mulig å laste opp innhold til tross for forbudet, og hvordan de forklarer at innholdet som ble lastet opp stort sett var krigspositivt.

Til dette har TikTok følgende svar:

«Våre ansattes og våre brukeres sikkerhet er vår høyeste prioritet. I forbindelse med Russlands nye lov mot «fake news», hadde vi ikke noe annet valg enn å stanse livestreaming og nytt innhold i vår videotjeneste i Russland. Vi fortsetter å jobbe med at endringene vi kommuniserte 6. mars skal overholdes.»

Plattformen har også opprettet en egen gruppe som har ansvar for å følge Ukraina-krigen. Nylig delte de tiltak gjort mellom 24. februar til 31. mars.

Her viser de til at de har fjernet 40.000 videoer tilknyttet Ukraina-krigen som har inneholdt feilinformasjon, merket innhold fra 49 statskontrollerte medier i Russland og fjernet over 320.000 falske kontoer i Russland og 46.000 i Ukraina.