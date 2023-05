Betina (22) dropper bunaden på 17. mai: – Ikke alle har råd

– Jeg kommer til å ha på meg festdrakt i år. En mye billigere versjon av noe som kan minne om bunad, sier Betina Claesson.

22-åringen er et kjent ansikt for mange unge. På TikTok har hun nesten 100.000 følgere.

Nå vil hun bruke plattformen til noe positivt. I år lar hun bunaden bli hengende i skapet.

– Jeg dropper bunaden for å få ned kjøpepresset. Vi hører om kjøpepress tidlig, allerede når man skal konfirmere seg og i russetiden. Alle har ikke råd til det, sier hun.

De siste årene har det blitt mer populært med hjemmelagde festdrakter, men Claesson mener en kjøpt festdrakt er mer enn godt nok.

Hennes kostet 2000 kroner. Enkelte bunader kan koste opp mot 50.000 kroner.

Positive til nye festdrakter

Norges Husflidslag har stor pågang – både fra folk som skal kjøpe en ny bunad, men også fra mange som oppsøker systuene for å fikset eldre bunader.

Populariteten til festdrakter har skutt i været.

Coop har hatt økende salg hvert år siden 2018, opplyser de til NRK. Bare så langt i år har de solgt over 10.000 festdrakter, og de forventer økende etterspørsel før nasjonaldagen.

Men Norges Husflidlag opplever ikke festdrakter som en konkurrent.

– Festdrakter har vi bestandig hatt i ulike former. De vil aldri kunne konkurrere med bunaden, som står ganske sterkt i kulturhistorien vår, sier direktør Marit Jacobsen.

Marit Jacobsen er direktør i Norges Husflidslag. Her har hun på seg Asker-bunad. Foto: Privat

Det finnes over 400 ulike former for bunader i Norge. De mest populære er fra Nordland, Telemark og Rogaland.

Enkelte modeller kan koste opp mot 50.000 kroner, men de fleste ligger på et sted mellom 15.000 kroner og 30.000 kroner.

Husfliden opplever også en trend hvor flere har funnet frem symaskinen de siste årene.

– Folk har fått en større interesse av å sy selv. De syr sin egen festdrakt inspirert av bunadene. Det synes jeg er flott, sier Jacobsen.

Tror ikke interessen varer enig

Norsk institutt for bunad og folkedrakt tror ikke interessen for festdrakter, verken de hjemmelagde eller kjøpte, vil vare i evig tid.

– Det er et slags motfenomen som gjelder akkurat nå. Vi ser ikke på festdrakt som en utfordring. Jeg tror heller ikke den rokker ved bunadens stilling. sier leder Camilla Rossing.

Leder for Norsk institutt for bunad og folkedrakt Camilla Rossing. Foto: Laila Durán

Hun synes det er positivt at ungdom både velger selv og syr selv.

– Interessen er også et uttrykk for at unge mer engasjert i søm og tekstil nå enn før. Det siste året har det blitt mer vanlig å lage sin egen festdrakt-variant, sier hun.

Flere har også begynt å leke med uttrykket til den tradisjonelle bunaden. Mange bytter nå ut den hvite bunadsskjorta med fargerike og blomstrete varianter.

Vil snakke opp festdrakt

TikTok-profilen Betina Claesson sier at valget av 17. mai-antrekk for henne i år var enkelt. Hun ønsker at ingen skal dømmes for å ikke bruke eller eie en bunad.

– Det er ikke alle som kjenner folk som eier en bunad eller som har mulighet til å arve. Vi må snakke opp festdrakten som et alternativ, sier hun.

Betina Claesson mener det ligger for mye press i å enten ha på seg eller kjøpe en bunad. Foto: Privat

– Alle mennesker skal få velge selv hva de vil gå med uten at andre skal ha meninger om det, sier 22-åringen.