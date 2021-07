Tirsdag skal byrådet i Oslo vedta nye regler for elsparkesykler. De vil blant annet fjerne over halvparten av dem.

Og de vil vite hvor alle sparkesykler er til enhver tid. Også hvor de har vært før. Tier mener det kan bryte med personvernloven. Derfor har de sendt et varsel til Datatilsynet.

De må se på om reglene er lovlige, mener de.

– Vil skjønne hvem som reiser

For selskapet mener informasjonen Oslo ber om kan avsløre hvem som bruker syklene.

– Hvis samme person bruker en elsparkesykkel til og fra sin adresse hver eneste dag, vil man helt klart kunne skjønne hvem som reiser, sier advokat Christian Flemmen Johansen som representerer Tier.

Advokat Christian Flemmen Johansen i Advokatfirmaet Elden mener Oslos nye regler kan bryte med personvernet. Foto: Advokatfirmaet Elden

Kommunen er uenig i dette. De mener at bruken er for høy til at det er mulig. Dessuten kan man ikke spore enkeltsparkesykler, for syklene får forskjellig ID-nummer hver gang de sender data, ifølge dem.

Det spiller ingen rolle, mener Johansen. Mange kjører til og fra samme sted hver dag. Ikke alle som bruker elsparkesyklene bor i blokk midt i sentrum. Da er det lett å spore hvor de som bruker dem bor via dataene kommunen vil ha, tror han.

Han er også bekymra for datatsikkerheten når kommunen sitter på så store mengder data.

– Ber ikke om persondata

Susanne Lyng i Bymiljøetaten sier de har vurdert personvernet. De har kommet frem til at de nye reglene ikke bryter med lovverket.

Lyng sier de vil være tydelige på at de ikke ønsker data om brukeren.

Kommunens tolkning får støtte av advokat Cecilie Rønnevik i PwC. Hun har personvern som sitt spesialfelt.

– Jeg kan ikke se at kommunen ber om personopplysninger. Det de ber om er data for hvor syklene befinner seg, ikke hvem som bruker syklene, sier hun.

Cecilie Rønnevik i PwC. Foto: PwC

Hun legger til at kommunen har et ansvar for å passe på at datene de samler inn ikke på noen måte kan brukes til å avsløre hvem som bruker syklene.

Bymiljøetaten tar selvkritikk

Det står ikke noe i forslaget om hvordan kommunen skal forhindre det. Eller hvor lenge Oslo skal lagre dataene. Personvernet er ikke nevnt i det hele tatt. Begge advokatene NRK har snakket med reagerer på dette.

– Jeg stusser på at det ikke ser ut som om man har vurdert personvernet. Jeg ser ikke spor av det i reglene de foreslår, sier Rønnevik i PwC.

Johansen reagerer ekstra sterkt på dette fordi regjeringa var tydelige på at kommunene måtte vurdere personvernet da de åpna for at det kunne lages egne regler lokalt.

Susanne Lyng i Bymiljøetaten tar selvkritikk på dette:

– Temaet ble ikke berørt i høringsnotatet. Noe vi i ettertid ser burde ha vært kommentert slik at alle kan være sikre på at kommunen har fokus på å ivareta personvernhensyn, sier Lyng.

Susanne Lie i Datatilsynet. Foto: Datatilsynet/privat

– Kan identifisere

Datatilsynet vil ikke si noe om de nye reglene nå.

– Generelt kan vi imidlertid si at geodata i teorien kan identifisere enkeltbrukere av elsparkesykler, sier juridisk rådgiver Susanne Lie i Datatilsynet.

De har heller ikke vurdert brevet fra Tier ennå.