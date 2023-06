Tidligere sogneprest dømt for overgrep

– Jeg visste at det var ulovlig, sa den tidligere sognepresten i sin forklaring i retten.

Totalt var han tiltalt for overgrep mot fem fornærmede. Fire av dem var under 18 år.

Nå er han dømt til seks års fengsel. Han må også betale oppreisningserstatning på til sammen 335.000 kroner til tre av de fornærmede.

I dommen fra Søndre Østfold tingrett blir handlingsmåten til den tidligere sognepresten beskrevet som «målrettet, manipulerende og kynisk».

– Jeg tviler på om tiltalte har forstått fullt ut hva hans straffbare handlinger innebærer, sa aktor Martin Gautestad Jakobsen i sin sluttprosedyre da saken gikk for retten.

Politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer, som ikke ønsker å kommentere dommen på nåværende tidspunkt.

Innrømmet skyld

I retten erkjente den tiltalte mannen straffskyld for overgrep mot tre av de fem fornærmede. Blant annet innrømmet han å ha begått to voldtekter av en ti år gammel gutt over internett.

Bistandsadvokat Thor Anders Smith har vært i kontakt med familien til gutten etter at dommen falt.

– Dommen er ikke overraskende. Retten har fulgt aktors oppfatning. Så dette er ingen bombe sett fra vår side, sier han til NRK.

Han forteller at gutten ikke har det bra og sliter med å gjøre dagligdagse gjøremål som å gå på skolen eller overnatte hos venner.

– Situasjonen er vanskelig for familien. 180.000 kroner i erstatning når forholdene er som de er, har nesten ingen betydning, sier Hoen.

§ 299. Voldtekt av barn under 14 år Ekspander/minimer faktaboks Med fengsel inntil 10 år straffes den som a. har seksuell omgang med barn under 14 år, b. får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller c. foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år Kilde: Lovdata.

Den tidligere sognepresten ble frikjent på ett punkt, som handlet om bestilling av en video av en 18 år gammel kvinne hvor hun hadde seksuell omgang med seg selv.

Fratatt jobben

Alle overgrepene skal ha skjedd i fjor sommer over internett fra presteboligen han da bodde i. Ingen av overgrepene skal ha blitt begått i tilknytning til hans rolle som prest.

Den tidligere sognepresten arbeidet i Borg bispedømme frem til i fjor høst. Da ble han fratatt retten til å være prest.

– Prester er offentlige tillitspersoner som det stilles store krav til moralen og etikken til. Dette er overhodet ikke forenlig med prestetjenesten, sa biskop Kari Mangrud Alvsvåg i Borg bispedømme til NRK i mai.

Det er ansatt rundt 100 sogneprester i Borg bispedømme.