Tidligere politimann til NRK: – Trist å se at politiet ikke var forberedt

– Det å se politiet stå med hendene i lomma var helt utrolig. Det er trist.

Det sier John Alan Reese. Han bor i Drammen med sin norske kone, men amerikaneren har bakgrunn fra marinen og ikke minst som politibetjent i Chicago.

Reese innrømmer at det ble lite søvn i løpet av natten. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Det var bare trist å se at politiet ikke var forberedt når det var såpass mange forvarsler. Trump snakket veldig mye om at det skulle skje noe stort, forklarer Reese.

Som tidligere politimann innrømmer han at flere tanker dukket opp i hodet.

– Når man har jobbet i politiet så går det ikke an å ikke sette seg inn i den nåværende situasjonen og tenke: «Hva hadde jeg gjort?»

– Jeg jobbet aldri med opptøyer, men jeg skulle ønske ting ble gjort annerledes. Situasjonen var så farlig. At de klarte å komme helt inn i Kongressen og true lederne i USA. Det var ubehagelig å se, legger han til.

Mens godkjenningen av presidentvalget pågikk i Kongressen, lyktes en rekke Trump-tilhengere å ta seg inn i bygningen. Foto: John Minchillo / AP

Burde hatt større styrker

Reese jobbet som politi i et distrikt i Chicago fra 1996 til 2002. Der jobbet han med gjenger og narkotika. Han er fortsatt svært opptatt av det som skjer i USA.

Han mener den største feilen som ble gjort skjedde før demonstrantene stormet kongressbygningen.

John Alan Reese har tatt vare på minner fra tiden som politimann i Chicago. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Man burde møtt opp med større styrker på forhånd. Vi andre ble jo ikke overrasket over at dette skjedde. Han ypper til vold, han ypper til uro. Han er ikke min president, sier Reese før han understreker:

– Vi måtte nesten tro Trump når han sa at det kommer til å komme mange folk som skal marsjere og protestere. Det skulle vært en politistyrke der som tilsvarte den forventningen.

Fikk hjelp av nasjonalgarden

1100 soldater fra nasjonalgarden i Washington D.C. ble satt inn for å hjelpe politiet, ifølge Pentagon. Ifølge The New York Times var det visepresident Mike Pence som ga ordren om å sette inn nasjonalgarden, og ikke Trump.

Politiet i Washington DC opplyser at minst fire personer mistet livet i opprøret i Washington onsdag. Foto: Stephanie Keith / Reuters

Etter flere timer hvor politi og nasjonalgarden sleit med å få kontroll, opplyste amerikanske myndigheter ved 23.30-tida norsk tid at de hadde sikret nasjonalforsamlingen.

Politiet opplyser også at det ble funnet to rørbomber utenfor hovedkvarterene til Republikanerne og Demokratene. I tillegg ble det funnet en såkalt molotovcocktail ved kongressbygningen.

– Umulig å falle til ro

For John Alan Reese ble det en lang natt foran TV-skjermen.

– Jeg sov kanskje i halvannen time. Jeg lå i senga, men det var umulig å falle til ro. Det var helt horribelt å se. Det var veldig lite demokratisk og veldig lite amerikansk det vi fikk se på TV.

Han ble enda mer opprørt da Trump holdt sin tale natt til torsdag.

– Samtidig som han ba folk dra hjem, så klarer han å snike inn flere løgner om situasjonen rundt valget. Jeg setter det i hermetegn at han «oppmuntrer til fred». Jeg klarer ikke være med på den tanken.