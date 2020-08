Tidligere landslagstrener om Northug: – Vet kanskje hvorfor han gjør sånne ting

– Det er en kjempetabbe og veldig dumt. Jeg må også si at jeg støtter mennesket Petter. Jeg vet kanskje hvorfor han gjør sånne ting, sier Steinar Mundal.

Mundal har hatt flere forskjellige trenerjobber. Blant annet var han landslagstrener for Petter Northug.

Selv om han tar avstand fra det Northug nå har gjort, ønsker han likevel å vise sin støtte.

– Jeg tror overgangen fra å være superstjerne til å bli et vanlig menneske ikke er så lett som folk tror. Det gjorde kanskje at Petter ble en litt ensom ulv.

Har slitt med rus

Selv mistet Mundal jobben som landslagstrener på grunn av alkoholmisbruk. Han har nå kjempet seg tilbake og vært rusfri i mange år.

– Da jeg var landslagstrener hadde jeg få venner. Jeg følte ofte at jeg var veldig alene, og da var det lett å ruse seg for å slappe av. Jeg kan forestille meg hva som har skjedd med Petter.

Mundal har førstehåndserfaring med overgangen fra et liv i idretten, til en mer normal tilværelse.

– Da jeg var trener gikk det i hundre. Det var spenning og noe å se frem til hele tiden. Plutselig er det momentet borte. Da faller verden sammen.

Han beskriver det som en vanvittig tomhet.

– Da karrieren var over, merket jeg at det kom til å bli tøft. Jeg lurte blant annet på hvem jeg skulle være sammen med.

Mundal tilbringer mye tid i skiløypa på Konnerud i Drammen. Han er nemlig trener for de eldste elitejentene, blant andre (navn). Foto: Azad Razaei / NRK

Tror Northug kan komme tilbake

Til tross for at Northug er siktet for flere lovbrudd og risikerer fengselsstraff, tror Mundal at han skal klare å komme tilbake.

Torsdag 13. august stoppet en patrulje fra utrykningspolitiet Petter Northug på E6 like ved Oslo lufthavn. Foto: Heiko Junge

– Selv fikk jeg en ny sjanse i Norges Skiforbund etter to år. Det var fullstendig utenkelig for meg. Petter er ganske sterk når han vil det.

– Kan du gi han noen råd?

– Jeg har sendt han meldinger og sagt at han kan ta kontakt når han er klar for det. Men jeg er sikker på at familien kan hjelpe han tilbake. Tabber kan alle gjøre.