Tidligere gjengleder: Moskéene svikter de unge

– Jeg har vært innom forskjellige moskéer og forsøkt å få dem til å jobbe kriminalitetsforebyggende.

Det sier Shahid Rasool, tidligere leder for den kriminelle gjengen Young Guns.

Politiet har beskrevet han som Norges farligste mann.

Nå jobber han som erfaringskonsulent innen gjeng- og MC-kriminalitet. Han jobber også med å forebygge at unge blir kriminelle.

Og det er på det siste punktet Rasool er skuffet over moskéene.

– De har mange forskjellige tiltak, men jeg snakker om den ene eller to prosentene av ungdom som driver med kriminalitet. Der er moskéene langt bak.

Mener de burde bruke ildsjeler

Flere moskéer har blant annet ungdomsgrupper og tilbyr forskjellige aktiviteter. Men ifølge Rasool finnes det ikke noe tiltak for unge som bryter loven eller er i fare for å gjøre det.

Han beskriver blant annet støvete og sammenslåtte bordtennisbord på de ungdomsrommene han har sett i moskéene.

– Da er det ikke i bruk, og hva skal vi med det?

Rasool synes også at det er påfallende at kristne organisasjoner har tiltak for ungdommer som sliter. Men det har ikke moskéene.

Han er skuffet over at moskéene ikke bruker ham eller andre muslimske ildsjeler til forebyggingsarbeid.

– Jeg jobber i en kristen organisasjon, Forandringshuset. De har ansatt meg for å jobbe forebyggende.

Moskéene henger etter

Mustafa Mahmood, nestleder i Islamsk Råd Norge (IRN), innrømmer at moskéene ikke har tiltak som passer for unge kriminelle.

– Moskéene jobber jo med å få inn disse ungdommene til seg, gjennom foreldre eller gjennom et apparat rundt dem. Men vi ser at det er en gruppe som vi ikke når.

Rasool mener moskéene blant annet kan bli bedre på å holde relevante foredrag og oppsøke ungdommene i deres miljøer.

– De kan være litt mer aktive med å snakke med foreldrene. De er viktig for å forebygge kriminalitet.

Mahmood svarer at de ofte har dialog med foreldre for å hjelpe dem med utfordringene barna har.

– Det er jo å gi dem veiledning og på en måte støtte dem i den vanskelige situasjonen. Men også gi dem hjelp til å kontakte riktige instanser. For jeg tenker at moskéene kan ikke stå i det alene.

Nestleder i Islamsk Råd Norge, Mustafa Mahmood, sier moskeene ansvar for alle ungdommer, uavhengig av om de er bryter loven eller ikke. Foto: Bård Nafstad / NRK

Får støtte fra en annen tidligere gjengtopp

Ghulam Abbas var en av lederne i B-gjengen. Han ble også beskrevet som landets farligste mann.

I dag jobber han blant annet som miljøterapeut og med forebygging av kriminalitet.

Han mener også at moskéene bør bli bedre på å nå utsatt ungdom.

– De har kanskje ikke det i fokus og tenker ikke så mye på det.

Abbas sier også at folk i moskéstyrer er ofte eldre menn som ikke nødvendigvis vet så mye om ungdommenes hverdag og hva de sliter med.

– Du må nesten være ute i miljøet for å kunne se det. Og noen moskéer må jeg jo si er veldig flinke til det, fordi de gjør noe oppsøkende arbeid som jeg tenker er kjempeforebyggende.

– Men det gjelder ikke alle?

– Det gjelder absolutt ikke alle. Jeg tenker at noen moskéer har noe å lære, og det handler om at man også må gi rom for andre krefter, nye krefter.

Også for den tidligere lederskikkelsen i B-gjengen, Ghulam Abbas, var veien ut av gjenglivet å praktisere islam. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

IRNs nestleder tar tilbakemeldingene fra de tidligere gjengtoppene til seg.

Han mener moskéene i samarbeid med for eksempel barnevern, skole og politi har et felles ansvar.

– Moskéen gjør et godt stykke arbeid, men kan absolutt bli bedre, sier Mahmood.

Han sier også at det pågår et generasjonsskifte i forskjellige moskéstyrer nå.

– Man ser det behovet av å ha yngre som har vokst opp her som forstår samfunnet og som har hatt god utdanning.