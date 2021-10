Dommen ble avsagt i Oslo tingrett i dag.

Sjølie sto tiltalt for å ha underslått midler fra mer enn 25 personer eller selskaper helt siden 2012. I tillegg var han tiltalt for bedrageri av banker.

Totalt har den tidligere advokaten og eiendomsmegleren erkjent underslag og bedrageri av rundt 133 millioner kroner.

Sjølie er nå dømt til fem år og seks måneders fengsel. Han må også betale om lag 50 millioner kroner i erstatning til 15 fornærmede.

– Det er snakk om betydelige beløp og en av de mer alvorlige sakene Økokrim har hatt av dette slaget. Vi mener det er en riktig straff som viser alvoret i saken, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim til NRK.

Det var satt av ti dager til behandling av saken i retten, men den ble ferdig på én dag fordi Sjølie tilsto forholdene. Økokrim opplyser at dommen er rettskraftig.

Prøvde å skjule lovbruddene

Kavlie har tidligere sagt til NRK at saken «en av de største i Norge» for en advokat.

Førstestatsadvokat Geir Kavlie mener dommen på fem år og seks måneder er riktig. Foto: Anne Ognedal / NRK

I dommen står det at Sjølie gjennom alle de årene hvor han har begått underslag og bedragerier, har hatt et fast forbrytersk forsett.

Dommeren mener det er bevist at han har gjort store anstrengelser for å skjule lovbruddene.

– Saken ble avdekket gjennom et varsel, noe som førte til at Finanstilsynet foretok nærmere undersøkelser. Først etter at tiltalte var konfrontert med tilsynets funn av falske kontoutskrifter, innrømmet han forholdene. Han har deretter samarbeidet med politiet og har tilstått å ha foretatt underslag, står det i dommen.

Tipset Finanstilsynet

Kamilla Langen var en av de første som tipset politiet og Finanstilsynet om Sjølie. Hun tok opp millionlån for å kjøpe sitt eget hotell i hjembygda.

Det ble starten på et flere år langt kaos.

Sjølie opptrådte som profesjonell eiendomsmegler, men var samtidig eieren Langen skulle kjøpe hotellet av. Pengene gikk ut av hennes konto, men salget ble ikke gjennomført.

Advokaten brukte pengene på andre prosjekter.

Da Økokrim startet etterforskning fant de ut at dette langt fra var første gang den erfarne advokaten hadde brukt klientenes penger på egne prosjekter.

