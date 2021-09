Tidlig ultralyd utsatt over hele landet

Tilbudet om tidlig ultralyd til kvinner over 35 er utsatt på ubestemt tid.

Det ble nettverket for fostermedisinere over hele Norge enige om på et møte tirsdag.

Samtidig ber de myndighetene klargjøre om det finnes noen overordna plan for når de skal starte.

– Vi savner sentral styring, sier overlege Vasilis Sitras ved avdeling for fosterdiagnostikk ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Klare, men venter

I fjor vedtok Stortinget at alle gravide i Norge skal få rett på tidlig ultralyd.

For å ikke overbelaste helsevesenet skal de først begynne med gravide over 35 år. Det vil skje «i løpet av året», ifølge Helsedepartementet.

Men sykehusene synes det blir for uklart og venter på tydeligere føringer.

Selv de som kunne startet opp nå, venter. Som Haukeland universitetssykehus i Bergen. De var forberedt på å starte 1. septemeber

– Det er ugunstig å ikke starte med dette tilbudet samtidig i hele landet, og de andre helseregionene er ikke klare ennå, sier Synnøve Lian Johnsen.

Hun er seksjonsoverlege ved kvinneklinikken på Haukeland.

Ultralydmaskiner som denne trenger de flere av for å kunne tilby rutineundersøkelser til flere gravide. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Kan ta lang tid

Nå ber fostermedisinerne departementet avklare om de vil at alle skal starte opp samtidig.

I så fall kan det ta lang tid før gravide over 35 får tilbud om tidlig ultralyd.

En rundspørring NRK har gjort hos de største helseforetakene viser at de er langt unna å klare det flere steder.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø tror ikke de får det til før i første halvår av 2022, skriver de i en e-post til NRK. Mens OUS håper å kunne starte i løpet av året.

Hvis tilbudet til kvinner over 35 blir forsinka, kan det i forsinke neste fase: at alle gravide skal få tilbudet i løpet av neste år.

– Føringene har vært klare

I en epost til NRK slår Helse- og omsorgsdepartementet fast at føringene har vært klare:

– Føringene har vært klare: Tidlig ultralyd og NIPT til alle over 35 år skal være tilgjengelig fra høsten 2021, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

Pengene kom først i juni

Fostermedisinerne peker på flere grunner til at tilbudet ikke er på plass. Blant annet at det er vanskelig å få tak i og videreutdanne jordmødre.

Mange av sykehusene må bestille nye maskiner, og flere rom. På Ullevål i Oslo er de nå i gang med å bygge om for å få flere undersøkelsrom.

På Ullevål bygger de om for å få plass til flere undersøkelelsrom. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Både ombygging, nyansettelser og ultralydmaskiner koster penger. Og de kom først rett før sommeren, i det reviderte statsbudsjettet.

Og først etter at dét ble vedtatt kunne sykehusene bevilge penger i sine egne budsjett.

– Det er klart at det blir en forsinkelse, når pengene og ressursene kom først i sommer, sier Arbeiderpartiets Tuva Moflag.

Peker på regjeringa

Hun er ikke nådig:

– Det er synd at regjeringa ikke følger opp rettigheten Stortinget har gitt norske kvinner. Vi er utålmodige og skuffa over at regjeringa ikke har prioritert dette høyere.

Pengene burde vært satt av allerede det vanlige statsbudsjettet før jul, mener hun.

Det skjedde ikke. Regjeringa fikk flertall for sitt budsjett med Frp. I en e-post til NRK skriver partiet at de gikk med på budsjettet før jul mot løfte om at det skulle bevilges penger i år.

Tuva Moflag (Ap) mener regjeringa har skylda for at tilbudet om tidlig ultralyd er forsinket. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Men også de kommer med et stikk mot regjeringa:

– Vi har hele tiden vært klar på at vi forventer at regjeringen følger opp endringene i loven med mer penger, men de har vist manglende vilje til å gjøre det, skriver Frps helsepolitiske talsperson Morten Stordalen i en e-post.

Ifølge Stordalen måtte Frp legge hardt press på regjeringspartiene og true med å bryte forhandlingene for å sikre at pengene ble bevilga.

– Skal starte i år

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helsedepartementet avviser kritikken. Tilbudene er innført så raskt som mulig, i tråd med Stortingets vedtak, sier hun.

– Vi har bevilget de midlene som er nødvendig i revidert budsjett for 2021, og penger er ikke en hindring for innføring av tilbudene, sier hun.

I dag har kun kvinner over 38 krav på tidlig ultralyd. Å senke aldersgrensa til 35 dobler antallet undersøkelser. Når alle gravide skal få tilbudet neste år betyr det 50.000 nye undersøkelser årlig. Helsevesenet har selv sagt at de trenger tid, påpeker hun.

– Helsedirektoratet og fagpersoner innen svangerskaps- og fødselsomsorg utreda hvor raskt innføringen kunne skje, og fagpersonenes anbefaling er fulgt opp av regjeringa.