Ti nye koronadødsfall

Onsdag kveld melder Sykehjemsetaten i Oslo at fire personer har dødd som følge av koronaviruset i Oslo. Alle fire var pasienter på en behandlingsenhet som er opprettet for å behandle folk som har fått påvist smitte. Tre av pasientene døde tirsdag, mens den fjerde døde onsdag.

Dermed er det i alt ti personer som har dødd av koronaviruset i Oslo og Viken tirsdag og onsdag.

Tidligere i dag kom meldingen om at to pasienter som var innlagt på Akershus universitetssykehus er døde.

Begge pasientene døde på sykehusets avdeling på Norbyhagen i Lørenskog, opplyser sykehuset til Romerikes Blad.

Dermed har totalt 12 koronapasienter dødd på Ahus.

Bærum kommune opplyser også at to pasienter ved Bærum sykehus er døde. Den ene døde natt til onsdag, mens den andre døde onsdag ettermiddag. Det er nå til sammen 17 dødsfall relatert til koronaviruset i kommunen.

Haldenser døde på sykehus

Tirsdag døde det også to pasienter ved henholdsvis Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Østfold i Sarpsborg.

Mannen som døde i Østfold var i 70-årene og ble lagt inn på sykehuset i midten av mars som følge av dårlig allmenntilstand. Han testet positivt for koronavirus på sykehuset.

– Det er med stor sorg vi igjen har mottatt budskapet om at koronaviruset har tatt liv i Halden, sier ordfører Anne-Kari Holm i Halden kommune i en pressemelding.

I alt har 150 personer med bekreftet koronasmitte dødd i Norge.

Ble ikke varslet av sykehuset

Halden kommune meldte onsdag også at en mann i 60-årene fra Halden døde på Sykehuset Østfold 2. april.

– Jeg vil sende varme tanker fra alle oss her i Halden til de to familiene som nå er rammet. Vi tenker på dere og dere har vår dypeste medfølelse, sier Holm.

Sykehuset har tidligere meldt om dette dødsfallet, men kommunen har ikke fått beskjed om at mannen var hjemmehørende i Halden før nå.

– Det er en etablert rutine på at sykehuset skal varsle hjemkommunen når en pasient innlagt på sykehus dør. Det har ikke skjedd i disse to tilfellene og det er derfor Halden kommune nå varsler om et dødsfall som har skjedd for nesten to uker siden, står det i pressemeldingen.

Sykehuset Østfold har gitt kommunen tilbakemelding om at de vil skjerpe oppfølgingen av sine rutiner.