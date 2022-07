Thorkildsen:– Det har vært helt forferdelig

Tidligere Nittedal-ordføreren Hilde Thorkildsen (Ap) er svært glad for at hun er frifunnet i lagmannsretten for grov korrupsjon.

– Det betyr mye for meg at jeg har blitt trodd. Det har vært en veldig, veldig tøff periode, sier Thorkildsen til NRK.

Hun forteller at de siste årene har vært svært krevende.

– Jeg har levd i et mareritt i 2,5 år. Jeg har ikke fått lov til å jobbe. Hele livet mitt forsvant jo over natta, for alle tillitsverv forsvant. Jeg har vært isolert. Det har vært helt forferdelig, sier Thorkildsen.

Økokrim vil nå vurdere om de skal anke saken til Høyesterett.

– Hvis de anker videre må jeg bare fortsette å fortelle sannheten. Jeg håper aldri noen folkevalgt i dette landet kommer i en sånn situasjon igjen, sier den tidligere ordføreren i Nittedal.