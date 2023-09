Thomas hadde slange i skoen i én time: – Jeg trodde den var av gummi

– Det ene sekundet det skjedde opplevdes som en uke. Hva er dette? Er den ekte? Er det huggorm? Er jeg bitt?

Thomas Torjusen fra Fredrikstad fikk sitt livs sjokk tirsdag ettermiddag. Da han kom hjem fra en kitetur satt han fra seg skoene i noen få minutter.

– Så skulle jeg ut i boden en tur. Jeg tok skoene på, gikk ut, gikk inn igjen og da jeg tok av meg skoene ... da hang det fast en slange i foten min.

Vært i skoen lenge

Torjusen har ikke særlig mye til overs for slanger. Han ristet den av, og slangen ble liggende med buken opp på gulvet.

– Jeg trodde den var av gummi, for jeg tuller med veldig mange. Men da jeg løftet den opp med en kjøkkenkniv skjønte jeg at det var en helt ekte, død slange.

Thomas Torjusen fra Fredrikstad fikk sitt livs sjokk da han oppdaget en slange i skoen onsdag formiddag. Foto: Thomas Torjusen

Torjusen sliter med å forstå hvordan han ikke merket at han hadde en ubuden gjest under foten.

Riktignok var den liten, bare 20 centimeter, men den må ha vært i skoen sammen med foten hans lenge.

– Jeg forstår det ikke. Jeg må ha hatt på skoen med slangen inni i en times tid.

Ikke en giftig slange

Zoolog Petter Bøckman bruker ikke lang tid på i identifisere slangen fra skoen til Thomas.

– Det er et prakteksemplar av en buorm, en ung buorm. Veldig synd den døde, sier Bøckman.

– Det er ikke ofte man finner slanger i klær og sko i Norge, men det hender det skjer i sydlige strøk. Nå er det høst, og da søker slangene ly fra møkkaværet. De er vekselvarme, og er avhengige av å regulere kroppsvarmen sin.

Zoolog Petter Bøckman sier også slanger søker ly fra møkkavær om høsten. Men det er ytterst uvanlig at de gjemmer seg i klær og sko. Foto: Kristian Elster

Han forklarer at buormen er Norges største slange, og at det kan gjøre vondt når den biter. Men farlig er den ikke.

Buormen er nemlig ikke giftig.

– Den kan bite hvis du løfter den opp, da vil den sette seg i motverge. Den er en liten, søt slange og du er et stort, skummelt pattedyr.

Buormen er fredet, som alle andre slanger i Norge. Men rødlistet er den ikke, så det er ingen grunn til å melde inn en død buorm.

Kjeft av kona

Thomas Torjusen understreker at han ikke hadde som intensjon å drepe slangen, selv om han synes de er ekle.

– Det er alltid trist med dyr som dør unødvendig. Men jeg gjorde det ikke med vilje. Jeg må ha klemt den i hjel da jeg tok på meg skoen.

Buormen var dessverre død da den ramlet ut av skoen til Torjusen. Da hadde den vært der inne i en time. Foto: Thomas Torjusen

Prakteksemplaret av en buorm endte sine dager i en søppelkasse i Fredrikstad. Torjusen klarer seg fint, men heller ikke han slapp helt gratis unna sammenstøtet.

– Jeg har tatt av og på meg sko fire-fem ganger siden, og jeg ristet dem hver gang. Jeg lurer på hvor lenge jeg kommer til å holde på med det.

– Dessuten fikk jeg kjeft av kona for at jeg la slangen på kjøkkenbenken for å ta bilder av den. Benken er nå desinfisert på alle mulige vis, ler Torjusen.