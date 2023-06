– Det må bli vanskeligere å havne i samme situasjon som meg, sier Thomas.

Det startet med at han ble skallet ned på byen. Thomas prøvde å hindre en mann fra å klå og være ufin mot venninnen.

Han ble varig ufør og fikk en betydelig sum i voldsoffererstatning.

I 2017 startet han med å spille for halvannen krone «trykket» på digitale spillautomater hos Norsk Tipping. Etter relativt kort tid fant han det samme spillet hos et utenlandsk spillselskap.

Da ble innsatsen økt til 900 kroner «trykket».

Thomas er hans ekte navn. Men NRK har valgt å ikke bruke hans fulle navn og ikke bruke bilder av ansiktet hans.

Reklameforbudet på TV er ikke nok, mener Thomas. Foto: Anders Haualand / NRK

Vil leve

Norge har ikke hatt færre spillavhengige på 20 år. Allikevel er det mange som sliter.

Thomas vant først halvannen million da han startet å spille hos et utenlandsk spillselskap. Han slet med å få tatt ut pengene og tapte mer eller mindre alt.

Så begynte han å ta opp lån. Mye lån.

Han har i dag rundt 5 millioner i spillelån. I alt har han tapt over 7 millioner.

– Jeg har tenkt mye på om jeg i det hele tatt gidder å leve i denne verdenen, sier Thomas.

– Men jeg har fortsatt lyst til å leve.

For synlige

Til tross for reklameforbudet på TV, mener Thomas at de utenlandske spillselskapene fortsatt er alt for synlige. Reklamer på sosiale medier og Google florerer.

Det snudde for Thomas da han installerte en app på telefonen, som heter «Gamban». Appen sperrer alle spillselskaper, inkludert Norsk Tipping.

– Da fikk jeg så mange kilo av skuldrene. Og fikk håp om at jeg skal klare det.

Slik kommer du deg ut av spillavhengigheten: Ekspander/minimer faktaboks Få med deg noen på laget, ikke stå alene. Finn en person eller flere du stoler på og snakk med dem om hvilken situasjon du er i.

Stopp tilgangen på penger. Sperr spillekontoer, kanskje til og med sperre bankkonti og stoppe kredittkort.

Få med fastlegen og en organisasjon som kan hjelpe deg. Det finnes et filter; Gamban, som kan sperre telefonen eller PC-en din fra spillesider.

Man må være ærlig med seg selv over økonomien og tiden du har bruk og hvordan det har påvirket de rundt deg. Tilliten tar tid å bygge opp, og du må bevise at du er verdig den tilliten igjen.

Ta kontakt med noen om det er mulig å få behandling mot det. Det er en avhengighet, det er en sykdom, og da er det ofte behov for behandling. Mange vegrer seg for det. Men det øker muligheten for å komme ut av det.

Skaff deg en hobby, nye rutiner og nye aktiviteter. Det er viktig for å bryte det negative mønsteret. (Magnus Pedersen, politisk talsperson i Spillavhengighet Norge)

Ønsker blokkering

Kultur- og likestillingsdepartementet har nå en tilleggshøring ute for å se på muligheten til å blokkere utenlandske spillselskaper. Såkalt DNS-blokkering. Det vil gjøre at hvis man prøver å gå inn på en av disse internettsidene, vil man få opp en beskjed som informerer om at den er blokkert.

– Vi er nødt til å gjøre alt vi kan for at færre blir spillavhengig. Det går ut over enkeltmennesker og hele familier. Jeg unner ingen den forferdelige skjebnen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Forslaget vil bli lagt frem for Stortinget til høsten og kommer trolig til å gjelde fra 1. januar 2024.

VIL BLOKKERE: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Blå Kors ønsker det velkommen

Thomas håper en DNS-blokkering blir en virkelighet.

– Jeg synes det er kjempeidé. Bare synd det ikke har kommet før.

Blå Kors er like positiv. De mener at alt som gjør det mer kronglete å spille bort penger er bra.

– De som allerede har et spilleproblem kan klare å finne måter å spille på. Men dette vil hjelpe de som er i ferd med å utvikle et problem, sier Oddvar Jordheim Tyssen, psykolog og koordinator for spillbehandling i Blå Kors.

Utestengelsesregister

En blokkering blir dog ikke like godt tatt imot av Carl Fredrik Stenstrøm. Han representerer utenlandske spillselskaper i sin rolle som generalsekretær for Norsk bransjeforening for onlinespill.

I Sverige kan utenlandske spillselskaper søke om lisens for å drive med odds- og kasinovirksomhet. Der har man også laget en tjeneste som heter spelpaus.se. Spillere kan gå inn og blokkere seg fra alle tilbyderne.

– Vi må jobbe sammen. Et felles utestengelsesregister er det beste for problemspillerne, sier Stenstrøm.

Til tross for de enorme summene han har spilt bort har aldri noen fra spillselskapene tatt kontakt med ham for å høre om problemspillingen. Hverken på SMS, e-post eller telefon. Han har aldri fått spillbegrensninger.

Det eneste han har fått tilbud om er bonuser.

– Det er utrolig leit å høre historien til Thomas. Det er slike ting vi ønsker å unngå. Vi må se til Sverige og hvordan de løser det der, sier Stenstrøm.

Ting blir lysere

Med 5 millioner i forbrukslån og som varig ufør, har Thomas null sjanse til å betale tilbake.

Nå venter han på svar på om han kan få en offentlig gjeldsordning. Går det i orden og han følger de strenge reglene, vil gjelden hans være borte om fem år.

– Jeg vil ikke grave meg ned i noe stort, svart hull. Ting blir lysere, avslutter Thomas.

Kravene for å få gjeldsordning: Ekspander/minimer faktaboks Først må du som regel selv prøve å gjøre en avtale med kreditorene.

Du må være varig ute av stand til å gjøre opp gjelden. Du oppfyller ikke vilkårene for å få gjeldsordning hvis du har midlertidige betalingsproblemer.

Det skal ikke virke støtende for andre at du får gjeldsordning. Namsmannen vurderer dette. Gjeldens alder spiller inn her. Har du mye ny gjeld, kan det gjøre at du ikke får gjeldsordning. Da bør du vente med å søke til gjelden har blitt noe eldre.