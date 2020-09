Thea er en av 870 elever som koronatestes: – Gruer meg til at det skal gjøre vondt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tror det blir dårlig og litt bra å testen, men jeg gruer meg til at det skal gjøre vondt, sier Thea Erika Ystenes.

Hun går i tredjeklasse på Mysen barneskole og skal straks få en bomullspinne i halsen og langt oppi nesa.

Thea sitter trygt plassert i mammas fang i bilen mens testen gjennomføres på få sekunder.

– Det var ikke så ille som jeg trodde, smiler hun etterpå.

Thea fikk sitte på fanget til mamma Caroline Skaug mens hun tok testen. Storesøster Hedda sitter til venstre Foto: Rune Fredriksen/NRK

870 elever på Mysen barneskole og Mysen ungdomsskole må gå gjennom samme koronatest i løpet av helgen.

Indre Østfold kommune har nemlig stengt begge skolene og bestemt at alle elevene må testet, etter at flere elever har fått påvist smitte.

Torsdag testet ni innbyggere positivt for korona.

Ifølge smittevernoverlege i kommunen, Barbro Kvaal, kan alle smittetilfellene ved de to skolene spores tilbake til den religiøse høytidsmarkeringen i Sarpsborg for to uker siden.

– Nå er vi på nærkontakter av nærkontakter som er smittet. Dette er tredje ledd, sier hun.

Over to dager skal alle elever og ansatte på Mysen skole og Mysen ungdomsskole koronatestes. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Tester samtlige

Fredag formiddag var det lang kø av barneskoleelever som ventet ved drive in-teststasjonen i Askim.

– Nå tester de samtlige elever i dag og i morgen, så jeg er veldig imponert over jobben de gjør her, sier rektor ved Mysen skole, Thorfinn Oustorp.

Thorfinn Oustorp er rektor ved Mysen skole. Foto: Petter Larsson/NRK

Han intervjues gjennom bilvinduet, for i likhet med elevene og øvrige ansatte, er rektoren i karantene. Oustorp forteller at skolen har prøvd å berolige både elever og foresatte før den omfattende testingen.

– Jeg tror dette vil skape en bevissthet hos foreldre, elever og ansatte om at vi må ta dette på alvor lenge utover. Som smittevernoverlegen har sagt, det kan komme flere bølger. Jeg tror det er viktig at vi fortsatt forebygger, holder avstand og er nøye på hygiene.

Kommunen understreker at elevene ikke må testes hvis de absolutt ikke vil det selv. De regner med å få svar på alle elevenes prøver i løpet av helgen.

Kommer ikke til å stenge ned

I begynnelsen av august oppsto det et lokalt smitteutbrudd i Indre Østfold. Da kunne smitten spores tilbake til tre utsteder. Kommunen stengte blant annet alle sosiale møteplasser, og forbød sosiale sammenkomster i privat regi i en uke.

Slike stenge tiltak blir ikke aktuelt denne gangen.

– Vi er ikke på det nivået nå. Den smitten som vi har hatt hittil har vært så konsentrert på få steder, sier smittevernoverlege Kvaal.

Mysen skole og Mysen ungdomsskole har holdt stengt siden onsdag. Foto: Vidar Tangerud / NRK

Siden mars har rundt 200 personer i Indre Østfold kommune testet positivt for koronaviruset.

Den kraftige smitteøkningen i Fredrikstad og Sarpsborg, som senere har spredd seg til Indre Østfold, startet under en religiøs markering over flere dager. Sarpsborg kommune har anmeldt trossamfunnet som sto bak høytidsmarkeringen for brudd på smittevernloven, etter at 170 mennesker skal ha vært samlet i et lite forsamlingslokale i Skjeberg.