Thea (16) reddet livet til bestefar på elgjakt

Helt fra hun gikk i førsteklasse har hun vært med bestefar i skogen og på jakt. Men denne dagen skulle bli annerledes.

Søndag dro hun ut i skogen i Rakkestad i Østfold sammen med bestefaren, Tore Jan Aadahl.

Thea merket allerede da de gikk ut av bilen at han ikke var helt seg selv. Han oppførte seg litt rart.

– Han begynte å surre og la fra seg telefonen i bilen, og jeg spurte om han ikke skulle ha med seg telefonen.

På vei innover i skogen ble det verre. Etterhvert ringte hun moren og forklarte hva som skjedde. Moren sa hun skulle ringe 113.

Samtidig kollapser bestefaren.

– Jeg tok av meg sekken og løp mot bestefar. Da fant jeg han liggende med nesa ned i bakken, forklarer hun.

KONTAKTET HELSEPERSONELL: Thea Meline Holm Aadahl ringte 113 og helsepersonell kom raskt til stedet. Foto: Petter Larsson / NRK

Ambulansen kom fort

Thea ringte 113, fikk lagt bestefaren i stabilt sideleie og kontaktet de andre jegerne på jaktlaget. Bestefaren var bevisstløs.

– Jeg fikk tilkalt de andre jegerne på laget i jaktradioen, og sa at jeg trengte hjelp og at bestefaren min hadde blitt dårlig.

Han hadde fått et epileptisk anfall, noe han aldri har opplevd tidligere. Thea er overbevist om at bestefaren ikke ville overlevd om han var alene.

Dette er epilepsi Ekspandér faktaboks Epilepsi er en samlebetegnelse på ulike tilstander. Det er en av de vanligste sykdommene i nervesystemet.

Fellesnevneren er tilbakevenende epileptiske anfall.

Det finnes mange ulike former for epileptiske anfall. Anfallene kommer fordi det er en forbigående forstyrrelse i hjernens normale funksjon.

Å finne ut hva slags epileptisk anfall en person har, kan være avgjørende for å gi riktig behandling.

Dersom du ser noen med anfall, og er usikker på hva som skjer, skal du alltid ringe 113. Ta tiden, pass på at personen ikke skader seg selv under anfallet og pass på at personen har fri luftvei. Bli hos personen til vedkommende er bevisst igjen.

Dersom anfallet varer i mer enn 5 minutter skal man tilkalle ambulanse og/eller administrere akuttmedisin. Kilde: Helsenorge.no

– Hvis jeg ikke hadde vært med på jakt den dagen hadde han ikke vært her i dag. Fordi da hadde han ikke hatt fri luftvei. Vi var alene på post.

Hun forteller at ambulanse og et Sea King redningshelikopter kom raskt til stedet.

– Ambulansen var der etter 6-8 minutter og helikopteret kom like etter.

FIKK HJELP: Et Sea King redningshelikopter kom til stedet og tok med seg bestefaren til Sykehuset Østfold. Foto: Petter Larsson / NRK

– Hadde jeg vært alene, hadde jeg blitt liggende

Tore Jan Aadahl sier han er evig takknemlig for hjelpen han fikk av barnebarnet. Han sier at hun var tøff og at han er veldig stolt av henne.

– Hadde jeg vært alene hadde jeg blitt liggende der lenge. Guttene hadde jo gått og jeg kunne fort ha blitt der jeg. Hun fikk sånn skryt av de andre jakt-guttene og hun gjorde alt riktig.

Anfallet kom mer eller mindre brått. Men Aadahl sier at han merket noe ikke var helt som det skulle litt før han falt om.

Han sier det var om lag 300 meter til bilen og at de var på vei opp på en høyde.

– Det var to, tre meter skrått opp. Vi var nesten oppe og så prøvde jeg igjen og da husker jeg ikke noe mer heller. Da ble det svart.

Nå skal han ta det med ro en stund før han går på jakt igjen.

– De skal ut til helga, men da blir jeg hjemme, sier han.