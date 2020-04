Testkommune må dobbeltsjekke all informasjon

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi forventer ikke at dette skal lette på arbeidsmengden vår med smittesporing nå med en gang, sier kommuneoverlege i Drammen, John David Johannessen.

John David Johannessen er kommuneoverlege i Drammen. Foto: Ida Gjellerud / NRK

Regjeringen lanserte i ettermiddag den mye omtalte smitteappen, kalt Smittestopp, som skal hjelpe styresmaktene med sporing av koronasmitte.

Kommuneoverlege Johanessen forteller at smittevernet i kommunen som regel holder på til etter klokka 22 hver kveld med smittesporing.

Nå er Drammen en av testkommunene som står overfor mer arbeid. Det som kommer inn av informasjon i appen vil også sjekkes opp manuelt, slik de har gjort med all informasjon til nå.

Den vil derfor ikke erstatte nåværende arbeid med smittesporing.

– I startfasen vil vi måtte gjøre mye av dette arbeidet manuelt, for å sikre at vi varsler riktig, og at folk får trygg og god informasjon, forteller sier Einar Sagberg, smittevernoverlege i Drammen.

Einar Sagberg er smittevernoverlege i Drammen kommune, og holdt i ettermiddag en ekstra pressekonferanse om smitteappen. Foto: Ida Gjellerud / NRK

Denne oppstartsfasen vil trolig vare i to uker.

De to overlegene håper hele Norge etter hvert skal få nyte godt av ekstraarbeidet de legger ned.

– I tillegg vil vi jo at dette senere skal kunne redusere arbeidsmengden for mange, sier Johannessen.

Målet er automatisk beskjed

Når funnene har blitt gjennomgått og sammenlignet med Folkehelseinstituttet vil det opprettes et system for hvordan man skal varsle de som er i risikosonen for å ha blitt smittet.

Kort tid etter at den nye smittesporingsappen Smittestopp ble lansert torsdag, meldte flere brukere om at de sliter med å laste ned appen. Foto: skjermbilde

Målet er at disse skal få beskjed automatisk gjennom appen dersom de for eksempel må i karantene.

Etter oppstartsfasen vil appen etterhvert gi alle kommunene i landet en bedre oversikt over koronasmitte. Allerede nå oppfordres alle til å laste ned appen.

Ifølge testkommunen Drammen ligger det klar en plan for at prosessen til målet skal gå så raskt som mulig.

Drammen kommune holdt i ettermiddag en ekstra pressekonferanse om den nye appen, ettersom de er en av tre testkommuner som er offentliggjort. Foto: Ida Gjellerud / NRK

«Innenfor to meter mer enn 15 minutter»

Appen fungerer på den måten at du legger inn telefonnummer, slik at det kan kartlegges hvilke personen du har vært i kontakt med.

– Appen skal kunne hente ut hvem folk har vært i kontakt med innenfor gitte kritiker, som er de siste syv dager, og innenfor to meter mer enn 15 minutter, forklarer smittevernoverlegen i Drammen.

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie under ettermiddagens pressekonferanse, hvor de lanserte smitteappen. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Statsminister Erna Solberg forsikret under ettermiddagens pressekonferanse om at det er snakk om en form for anonyme data som skal legges inn i appen.

Hun gjorde det også klart at hun selv kommer til å laste ned appen, og at hun har fått dette godkjent av PST.

– Vi kan for eksempel se hva som skjer med risikoen for smitte når vi gradvis starter med å åpne samfunnet mer, sa Solberg.