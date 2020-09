Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fire av smittetilfellene i Indre Østfold har ukjent smittested og smittesporing pågår utover kvelden og i morgen.

Fem av smittetilfellene kan spores til utbruddet på Mysen barneskole og Mysen ungdomsskole. Begge skolene stengte ned onsdag.

På bakgrunn av de nye smittetilfellene på skolene velger vi nå å teste alle elever og ansatte på Mysen barneskole og Mysen ungdomsskole, skriver kommunen på sine nettsider.

Testingen av de 870 elevene vil foregå klassevis. Alle elever og ansatte på de to skolene har karantene.

– Vi prøver å begrense smitten via skolen så mye som mulig, men det vil ikke være alle som kommer tilbake på skolen på mandag, sier smittevernoverlege i Indre Østfold kommune, Barbro Kvaal, til NRK.

Alle smittetilfellene på skolene kan knyttes til høytidsmarkeringen i Sarpsborg for rundt to uker siden.

– Nå er vi på nærkontakter av nærkontakter. Dette er tredje ledd, forteller smittevernoverlegen.

Smittevernoverlege i Indre Østfold, Barbro Kvaal, sier at kommunen har god oversikt over smitteutbruddet. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Siden mars har rundt 200 personer i kommunen testet positivt for koronaviruset. Men kommunen kommer ikke til å stenge ned denne gangen, slik som de gjorde tidligere i sommer.

– Vi er ikke på det nivået nå. Den smitten som vi har hatt hittil har vært så konsentrert på få steder, sier Kvaal.

Hun forteller videre at to av dagens smittetilfeller kan spores til Bergen.

172 smittet i Fredrikstad på to uker

I Fredrikstad ble det registrert åtte nye smittetilfeller torsdag. Totalt har 172 har fått påvist korona siden fredag 28. august.

Også her jobbes det med smittesporing torsdag kveld.

Den kraftige smitteøkningen i Fredrikstad og Sarpsborg startet under en religiøs markering over flere dager. Sarpsborg kommune har anmeldt trossamfunnet som sto bak høytidsmarkeringen for brudd på smittevernloven, etter at 170 mennesker skal ha vært samlet i et lite forsamlingslokale i Skjeberg.

Smitteutbruddet i Østfold startet under en religiøs markering i Sarpsborg. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Til tross for at ledelsen i det muslimske trossamfunnet Al-Ghadir forsikret at de hadde overholdt smittevernregler, så meldte deltakere på det samme arrangementet at dette ikke hadde vært fulgt opp godt.

Sarpsborg har ikke oppdatert smittetallene torsdag kveld.